JDI hat die weltweit erste 2-Vision-Display (2VD)-Technologie entwickelt, die die Anforderungen an die Bildqualität in der Automobilindustrie erfüllt und gleichzeitig unterschiedliche Bildinhalte je nach Blickrichtung anzeigt. Als weitere Weltneuheit hat JDI Dual Touch in seine neue 2VD-Technologie integriert, die diskrete Berührungsvorgänge von verschiedenen Benutzern erkennt. JDI Dual Touch 2VD ermöglicht es somit, ein einziges Display als zwei getrennte, berührungsempfindliche Displays zu nutzen.

Das Konzept von 2VD existiert bereits seit vielen Jahren. Leider ist es in der Vergangenheit nicht gelungen, die Probleme mit der Bildqualität zu überwinden, um eine Kommerzialisierung und Produktnutzung zu erreichen.

Mit seiner neuen Dual-Touch-2VD-Technologie hat JDI seine weltweit führende LTPS- und Optik-Expertise eingesetzt, um den notwendigen Durchbruch in der Bildqualität zu erzielen, der eine breite Anwendung ermöglicht. Als Anwendungsfall im Automobilbereich bietet JDI Dual Touch 2VD gleichzeitig eine großformatige, inhaltsreiche Informationsanzeige für den Fahrer zur Unterstützung einer sicheren Fahrweise und eine großformatige, qualitativ hochwertige Fahrgastanzeige auf einem einzigen Display. Dual Touch 2VD löst auch die Einschränkungen des Innenraumdesigns, die durch die zunehmende Anzahl von Displays verursacht werden, und ermöglicht gleichzeitig die Reduzierung der Nutzung von Displays im Fahrzeug, um ein schlankes und anspruchsvolles Innenraumdesign zu unterstützen.

Bei 2VD fehlte bisher auch die Touch-Funktionalität, eine wichtige Fähigkeit für viele Anwendungsfälle. JDI Dual Touch 2VD verwendet von JDI entwickelte kundenspezifische ICs, um zu erkennen, ob die Berührungen vom Fahrer oder vom Beifahrer ausgehen (wiederum am Beispiel eines Automobils), so dass ein einziges Display als zwei separate berührungsempfindliche Displays fungieren kann.

JDI befindet sich derzeit in Gesprächen mit mehreren globalen Automobilherstellern, um JDI Dual Touch 2VD in ihre Fahrzeuginnenräume der nächsten Generation einzubauen, wobei die erste Lieferung bereits 2025 erfolgen könnte. In Zusammenarbeit mit diesen OEMs arbeitet JDI daran, ein noch nie dagewesenes Maß an Sicherheit und Komfort in Fahrzeugen zu schaffen.

Vorhandenes 2VD im Vergleich zum neuen JDI Dual Touch 2VD Vorhandenes 2VD Neues JDI Dual Touch 2VD Auflösung 88 ppi 171 ppi Helligkeit 350 nits 700 nits Kontrast 350: 1 1000: 1 NTSC-Verhältnis 70% 85% Touch-Funktionalität Keine Dual Touch

Die reichhaltige Funktionalität von JDI Dual Touch 2VD geht über die Automobilbranche hinaus. Es bietet ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten in einer außerordentlich großen Vielfalt an Kontexten, Standorten und Branchen und sowohl im horizontalen als auch im vertikalen 2VD-Modus. So kann JDI Dual Touch 2VD beispielsweise in großen Beschilderungsanwendungen eingesetzt werden, um die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre durch die Steuerung des Blickwinkels zu erhöhen oder um innovative Spieleanwendungen zu unterstützen.

Ein Beispiel für den vertikalen Einsatz von JDI Dual Touch 2VD wäre ein großes Display an einem Verkehrsknotenpunkt wie einem Flughafen oder einem Bahnhof, bei dem sich der Blickwinkel des Benutzers je nach Abstand zwischen dem Display und dem Benutzer ändert, so dass gleichzeitig reichhaltige visuelle Darstellungen, Kunst oder andere kreative Inhalte, allgemeine Informationen oder Werbung (aus der Entfernung) und Abfahrts-/Ankunftsinformationen (aus der Nähe) angezeigt werden können.

JDI Dual Touch 2VD ist eine bahnbrechende Display-Technologie, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie Displays auf der ganzen Welt verwendet und gemeinsam genutzt werden, grundlegend zu verändern. JDI freut sich auf offene Innovation und Zusammenarbeit mit Einzelpersonen, Organisationen und kreativen Gemeinschaften auf der ganzen Welt, um neue Anwendungsmöglichkeiten für JDI Dual Touch 2VD zu erforschen, die das tägliche Leben der Menschen bereichern. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren unter:

