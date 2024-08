Das Projekt sei das erste, bei dem eine Kaverne in dieser Größenordnung für den Einsatz von Wasserstoff ertüchtigt wird. Robert Habeck reiste für die Übergabe des Fördermittelbescheids an. Bei dem Projekt gehe es auch um die Sicherung des Wirtschaftsstandorts in Mitteldeutschland. In Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt wird ein Erdgasspeicher zum größten Wasserstoffspeicher seiner Art umgewidmet. Für den Umbau der Kaverne erhielt das lokale Energieunternehmen VNG einen IPCEI-Fördermittelbescheid über 61 Millionen Euro vom Bundeswirtschaftsministerium. "Mit einem Fassungsvermögen von 46 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...