Seit ihren Tiefstständen bei etwa 15 Euro konnte die Vonovia-Aktie sich im Wert bereits mehr als verdoppeln und der Aufwärtstrend scheint noch immer intakt zu sein. Am Montag setzte der Titel sich sogar an die Spitze des DAX, nachdem das "Handelsblatt" unter Verweis auf Insider auf einen bevorstehenden Verkauf der bereits aufgegebenen Pflegesparte der Tochter Deutsche Wohnen berichtete.Wie bereits von Vonovia (DE000A1ML7J1) in Aussicht gestellt, soll der Verkauf der mit rund 800 Millionen Euro in den Büchern stehenden Sparte wohl in Einzelteilen erfolgen. ...

