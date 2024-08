Erfurt - Der thüringische AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke wird nicht an der letzten Diskussionsrunde aller sieben Spitzenkandidaten von ntv und "Antenne Thüringen" am Mittwoch teilnehmen.



Als Erklärung nannte ein Höcke-Sprecher "gesundheitliche Gründe", berichtet ntv. Schon am Montag soll demnach Höcke versucht haben, die Runde der Sender abzusagen - deren Termin und seine Zusage bereits seit drei Monaten feststanden. Zunächst ließ er dem Bericht zufolge "private Gründe" für die Absage angeben, war aber auf Nachfrage nicht bereit, präziser zu werden.



Schließlich habe Höcke am Dienstag seine Teilnahme erneut zugesagt und sich für alle "Unannehmlichkeiten" bei ntv und "Antenne Thüringen" entschuldigen lassen. Mittwoch früh schließlich sei eine neue Absage gekommen, dieses Mal endgültig. Als Ersatz nehme Höckes Co-Landessprecher der AfD Thüringen, Stefan Möller, teil, hieß es.

