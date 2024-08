Aktionäre von Everfuel werden sich am Mittwochmorgen ungläubig die Augen gerieben haben. Nachdem das Papier des skandinavischen Wasserstoffproduzenten monatelang nur den Weg nach unten kannte, springt es heute um +50% in die Höhe. Was steckt hinter dem gewaltigen Kurssprung der Everfuel-Aktie (WKN: A2QGNH)? Ein Infrastruktur-Investor greift zu Es ist ein Übernahmeangebot. Die Faro BidCo ApS, eine indirekte Tochter eines Infrastruktur-Investmentfonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...