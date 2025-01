The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.01.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.01.2025ISIN NameCA25821T1003 DORE COPPER MINING CORP.CA31422Y1007 FE BATTERY METALS CORP.DK0061414711 EVERFUEL A/S DK -,10NO0010167331 LEA BANK ASA NK7SE0014262549 LOHILO FOODS ABUS1255255846 CRE.ME.COM.TR.SBI DL-,001US42281P2056 HEIDEL.MATER. UN.ADR 1/5/US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01US5634201082 MANITEX INTERNATION.INC.US74316X1019 PROFIRE ENERGY DL-,001US8580982051 STEEL CONNECT INC. NEW