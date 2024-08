Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter ins Plus geklettert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.835 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Der Dax kann zur Wochenmitte das Kursniveau von 18.800 Punkten erreichen und bewegt sich damit wieder in Richtung seines bisherigen Höchstkursniveaus von 18.893 Punkten", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Marktbreite nimmt zu und so befinden sich lediglich neun Index-Unternehmen von dem Dax40 in der Verlustzone. Ob die Stimmung ausreicht, um zeitnah neue Höchstkursniveaus ausbilden zu können, hängt maßgeblich von den heute anstehenden Quartalszahlen von Nvidia ab."



Die derzeitige Marktlage täusche etwas über den Fakt hinweg, dass die zuletzt gesehene Kursperformance im Dax lediglich von wenigen Aktien aus dem Index vollzogen worden sei. "Auch in den USA ist dieses Phänomen seit einiger Zeit zu erkennen. Die eher nachrichtenarme Zeit stützt die vorherrschenden Kurstrends und dadurch kann sich die Kursdynamik ungestört entfalten", sagte Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1127 US-Dollar (-0,52 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8987 Euro zu haben.

