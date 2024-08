© Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



Der chinesische Elektroauto-Hersteller hat am Mittwoch starke Zahlen für das abgelaufenen Quartal und für das erste Halbjahr präsentiert. BYD hat für zweite Quartal einen Nettogewinn von 9,06 Milliarden Renminbi Yuan (1,14 Milliarden Euro) gemeldet, was einem Anstieg von 32,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 98,36 Prozent gegenüber dem ersten Quartal entspricht, wie aus dem heute veröffentlichten Finanzbericht hervorgeht. Der Umsatz des Unternehmens belief sich im zweiten Quartal auf 176,2 Milliarden Yuan, ein Plus von 25,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und von 41,01 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal. Die Bruttomarge lag im zweiten Quartal bei 18,69 Prozent, unverändert gegenüber …