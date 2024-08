Der Forschungsbereich der Onkologie genießt in der Pharma-Division von Bayer einen hohen Stellenwert. Kein Wunder, ist der Bedarf an innovativen Krebstherapien trotz massiver Fortschritte in den zurückliegenden Jahren immer noch enorm. Mit NextRNA Therapeutics wollen die Leverkusener nun ein weiteres Kapitel aufschlagen.Bayer hat mit dem Biotech-Unternehmen eine strategische Zusammenarbeit zur Entwicklung niedermolekularer Wirkstoffe gegen lange nicht-kodierende RNAs (lncRNAs) in der Onkologie vereinbart. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...