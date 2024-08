Ein Börsengang (Initial Public Offering, IPO) markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und stellt gleichzeitig eine immense Herausforderung dar. In diesem vielschichtigen Prozess nimmt die PR-Agentur eine zentrale Position ein, um den Erfolg des Börsengangs maßgeblich zu beeinflussen.



Ein Gastbeitrag von Klaus Rainer Kirchhoff und Jens Hecht



Etwa 90 Prozent der Vorbereitungszeit für einen IPO fließen in Due Diligence, Jahresabschlüsse und die Erstellung des Wertpapierprospekts. Doch letztendlich ist es die überzeugende Kommunikation der Equity Story, die über den Erfolg entscheidet. Hier entfaltet sich die Schlüsselrolle der PR-Agentur: Sie transformiert die nüchternen Fakten in eine fesselnde Unternehmenserzählung, die potenzielle Investoren begeistert und das Fundament für einen erfolgreichen Börsengang legt.



Strategische Kommunikationsplanung des IPO



Die Basis für eine erfolgreiche IPO-Kommunikation ist eine durchdachte Strategie. Die PR-Agentur entwickelt gemeinsam mit dem Unternehmen einen detaillierten Kommunikationsplan, der alle Phasen des Börsengangs abdeckt. Dazu gehören:



- Equity Story und Kernbotschaften



- Roadmap Kommunikationsmaßnahmen

