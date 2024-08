Die meistgehandelten Produkte: NVIDIA Quartalszahlen

Heute zeigte der DAX® eine positive Entwicklung und legte im Verlauf des Tages zu. Der Index erreichte neue Höhen und profitierte von starken Unternehmenszahlen.

NVIDIA wird heute nach Börsenschluss seine Quartalszahlen präsentieren. Die Erwartungen der Analysten sind hoch, da starkes Umsatzwachstum erwartet wird, getrieben durch die führende Position des Unternehmens im Bereich Künstliche Intelligenz und Halbleiter. Diese Aussichten haben das Interesse an Call-Optionsscheinen auf NVIDIA beflügelt, da Anleger auf eine weitere positive Überraschung spekulieren. Sollte das Unternehmen erneut die Erwartungen übertreffen, könnte dies den Kurs zusätzlich antreiben. Anleger zeigten heute verstärktes Interesse an Knock-out-Puts auf Siemens Healthineers, da Unsicherheiten im Gesundheitssektor die Erwartung fallender Kurse weckten. Auch DAX®-Put-Optionsscheine waren stark gefragt, da sich viele Marktteilnehmer gegen potenzielle Rücksetzer im deutschen Leitindex absichern wollten. Parallel dazu zogen DAX®-Short-Faktor-Optionsscheine erhöhte Aufmerksamkeit auf sich, was auf die wachsende Skepsis gegenüber weiteren Kursgewinnen hindeutet. Besonders spekulative Investoren setzten zudem auf Long-Faktor-Optionsscheine auf die PDD Holding, um von einer möglichen Erholung nach den jüngsten Verlusten zu profitieren. Die jüngst schlechten Umsatzzahlen der PDD Holding hatten am Vortag deutliche Kursverluste verursacht. Nun wird auf eine Gegenbewegung spekuliert.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Siemens Healthineers Put HB1A3T 2,06 52,47 EUR 73,019 EUR 2,5 Open End DAX® Put HD7PFM 16,17 18822 Punkte 20437,053 Punkte 11,64 Open End Gold Put HD3HV3 4,6 2501,90 USD 2559,046 USD 49,41 Open End Gold Call HD845U 4,16 2501,90 USD 2455,57 USD 54,99 Open End DAX® Call HD81P1 8,67 18822 Punkte 17964,320 Punkte 20,92 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.08.2024; 12:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Super Micro Computer Call HD7YM6 1,25 534 USD 650,00 USD 3,90 17.12.2025 DAX® Put HD14GD 3,73 18842,5 Punkte 18500,00 Punkte 48,61 17.12.2024 DAX® Put HD1GP8 5,79 18842,5 Punkte 18700,00 Punkte 31,55 18.03.2025 Commerzbank AG Call HD7X15 0,45 13,2275 EUR 13,50 EUR 29,81 16.10.2024 NVIDIACorp. Call HD4XMJ 13,90 128,47 USD 137,50 USD 8,35 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.08.2024; 12:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HD3X9T 2,48 545,4 EUR 512,785 EUR 7 Open End DAX® Short HD3864 1,48 18826 Punkte 19303,972 Punkte -15 Open End DAX® Short HC5TMK 2,3 18826 Punkte 20239,837 Punkte -6 Open End DAX® Short HD72L2 1,98 18826 Punkte 19056,433 Punkte -25 Open End PDD Holdings Inc. Long HD319C 1,59 93,805 USD 71,954USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.08.2024; 12:55 Uhr;

