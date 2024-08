Die Anlage sei mit allerhand Sensoren und Kameras ausgestattet. So lassen sich die Prozesse, die im Inneren eines Elektrolyseurs ablaufen, richtig nachvollziehen. Die Ergebnisse sollen zurück an die Hersteller von Elektrolyseuren fließen. Damit sei die Anlage ein wichtiger Schritt für die Wettbewerbsfähigkeit von Elektrolyseuren "made in Germany". Am Forschungszentrum Jülich werden Alterungsmechanismen von Elektrolyseuren erforscht. Zu diesem Zweck weihten Mitglieder des Forschungszentrums, sowie Vertreter des Bundesforschungsministeriums und des Wasserstoff-Forschungsverbunds Deriel, der von ...

