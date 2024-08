EQS-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose

1. Halbjahr 2024

Umsatz sinkt gegenüber Vorjahreszeitraum von 85,4 Mio. Euro auf 81,1 Mio. Euro

Umsatz sinkt gegenüber Vorjahreszeitraum von 85,4 Mio. Euro auf 81,1 Mio. Euro

EBIT steigt gegenüber Vorjahreszeitraum von EUR 1,9 Mio. auf 3,7 Mio. Euro Waldbronn, 28. August 2024 Die AdCapital AG ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass der Optimierungsprozess der AdCapital AG sowie ihrer Tochterunternehmen sich auch im ersten Halbjahr 2024 weiter bestätigt hat. In einem schwierigen Marktumfeld hat die AdCapital Gruppe zwar einen im Vergleich zum Vorjahrjahreszeitraum leicht rückläufigen Umsatz von 85,4 Mio. Euro auf 81,1 Mio. Euro zu verzeichnen. Dennoch konnte das EBIT von 1,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 3,7 Mio. Euro gesteigert werden. Hierin enthalten ist ein Einmaleffekt aus einem Sale-and-Lease-Back Geschäft bei einer Tochtergesellschaft. Für das Geschäftsjahr 2024 geht der Vorstand der AdCapital AG, basierend auf der Unternehmensstrategie und der weiteren Intensivierung der vertrieblichen und operativen Maßnahmen, nunmehr von einer gegenüber der letzten Umsatzprognose vom 6. Mai 2024 (171,2 Mio. Euro bis 182,4 Mio. Euro) geringfügig niedrigeren Umsatz-Bandbreite für das Geschäftsjahr 2024 von 171,2 Mio. bis 176,9 Mio. Euro aus. Die Anpassung der Umsatzprognose basiert auf einer gegenüber den Erwartungen leicht schwächeren Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2024 sowie einem weiterhin gedämpften Ausblick im weiteren Geschäftsjahr für Europa, den NAFTA-Raum und China. Für das Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 wird nunmehr von einer EBIT-Steigerung von 3,3 Mio. Euro im Vorjahr auf eine EBIT-Bandbreite von 7,8 bis 10,4 Mio. Euro ausgegangen. Die Anpassung der EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 (bislang 10,2 bis 12,2 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus unerwarteten weiteren Kostensteigerungen für Transport, Energie und Versicherungen, erhöhten Prozesskosten zur Optimierung und Anpassung an die aktuelle Situation, sowie der an die aktuelle Marktsituation angepassten Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024. Die Prognose der AdCapital AG steht unter dem Vorbehalt eines weiterhin schwierigen und nicht zuverlässig vorhersehbaren konjunkturellen Marktumfeldes. Neben möglichen regionalen oder globalen Konjunktureintrübungen kann es durch geopolitische Einflussfaktoren auch zu Konflikten und Beeinträchtigungen der Lieferketten kommen. Kontakt:

Investor Relations AdCapital AG Tel. +49 7243 5054150 investorrelations@adcapital.de



