Airlines kritisieren schon seit einer ganzen Weile die hohen Standortkosten in Deutschland. Der Billigflieger Ryanair forderte schon des Öfteren die Regierung zum Handeln auf. Ansonsten drohten Kürzungen beim Angebot. Eben diese Drohung setzt das Unternehmen nun zum Teil schon in die Tat um, wie das Handelsblatt am Dienstag berichtete. Am Flughafen BER wird demnach künftig jeder fünfte Flug der irischen Billig-Airline gestrichen.Anzeige:Airline-Chef Eddie Wilson sagte dazu, dass Ryanair (IE00BYTBXV33) aufgrund der enormen Kosten gar keine andere ...

