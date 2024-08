In den vergangenen Jahren hat Amazon die Versandkosten sukzessive erhöht und gleichzeitig die Schwelle für kostenlosen Versand immer weiter in die Höhe getrieben. Bisher konnten Nutzer noch sparen, wenn als Zielort eine Abholstation oder eine Filiale angegeben wurden. Doch dahingehend führte Amazon nun ebenfalls Einschränkungen ein.Anzeige:Ab sofort berechnet Amazon (US0231351067) für Sendungen an eine Abholstation bei einem Bestellwert unter 39 Euro Versandkosten von 1,99 Euro. Umgehen lässt sich dies zwar weiterhin mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...