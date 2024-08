Es ist einer der wichtigsten und spannendsten Börsentage des Jahres. Wird Nvidia die hohen Erwartungen an Quartalszahlen und Prognose erfüllen oder gibt es eine böse Überraschung? Das Event hat Einfluss auf den gesamten Markt. Dicke Verluste gibt es derweil bei diesen beiden Aktien, aus unterschiedlichen Gründen.Die Nvidia-Aktie verliert knapp zweieinhalb Stunden vor den Zahlen zwei Prozent, das Rekordhoch bei 141 Dollar bleibt aber in Reichweite. Nvidia steht wie kein anderes Unternehmen an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...