Kursgewinne und Analystenprognosen

Die Nordex Aktie konnte sich im XETRA-Handel erneut behaupten und notierte zuletzt mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 14,09 EUR. Das Papier stieg im Tagesverlauf zwischenzeitlich bis auf 14,13 EUR. Seit Jahresbeginn zeigt sich der Aktienkurs stabil und rangiert derzeit 10,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,77 EUR, das am 14.05.2024 erreicht wurde. Demgegenüber steht das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR, das am 22.01.2024 verzeichnet wurde, wodurch der aktuelle Kurs um 62,49 Prozent über diesem Tiefstwert liegt.

Analysten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn von 0,106 EUR je Aktie und sehen den fairen Wert der Nordex-Aktie bei durchschnittlich 19,03 EUR. Trotz dieser positiven Einschätzungen wird für das Geschäftsjahr 2024 erneut eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR erwartet, womit Nordex [...]

