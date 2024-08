Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, das globale Unternehmen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, gab bekannt, dass es ein regionaler Partner von Real Madrid in Spanien, Afrika und dem Nahen Osten werden wird.Real Madrid und Hisense haben eine Kooperationsvereinbarung bekannt gegeben, nach der das weltweit tätige Unternehmen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik für die nächsten drei Jahre offizieller Sponsor von Real Madrid wird. Die Unterzeichnungszeremonie fand im Sitzungssaal des Ciudad Real Madrid statt und wurde von Emilio Butragueño, Direktor für institutionelle Beziehungen bei Real Madrid, und Jerry Liu, Vice President von Hisense International, begleitet.Um die Vereinbarung zu feiern, werden Hisense und Real Madrid gemeinsam einen 100-Zoll-Fernseher in limitierter Auflage auf den Markt bringen, der eine noch nie dagewesene Bildqualität und einen beeindruckenden Sound bietet, um das Erlebnis für Fans auf der ganzen Welt zu verbessern.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das Unternehmen hat schnell expandiert, ist in mehr als 160 Ländern tätig und hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen spezialisiert.Informationen zu Real MadridDer Real Madrid C.F. ist ein Sportverein mit einer 122-jährigen Geschichte. Er ist der Verein mit den meisten Europapokalen sowohl im Fußball (15) als auch im Basketball (11) und wurde von der FIFA als bester Verein des zwanzigsten Jahrhunderts ausgezeichnet. Real Madrid hat Millionen von Fans in allen Teilen der Welt, mit mehr als 583 Mio. Anhängern in den sozialen Medien, ist laut Brand Finance das dritte Jahr in Folge die stärkste Fußballmarke der Welt und auch der bestverdienende Fußballverein der Welt in der Saison 22-23 (Football Money League von Deloitte). Weitere Informationen über den Real Madrid C.F. finden Sie unter www.realmadrid.com, der meistbesuchten Website für Fußballvereine im siebten Jahr in Folge.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2491334/image.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2491530/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-neuer-offizieller-sponsor-von-real-madrid-302233390.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5852950