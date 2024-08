NetApp und Broadcom maximieren den Wert der privaten und hybriden Cloud-Umgebungen ihrer Kunden

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, hat heute neue Funktionen zur Unterstützung von VMware Cloud Foundation-Installationen angekündigt. Gemeinsame Kunden können NetApp-Lösungen nutzen, um ihre IT-Umgebungen richtig zu dimensionieren und VMware-Workloads effizient zu skalieren.

Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeiten NetApp und VMware, das kürzlich von Broadcom Inc. übernommen wurde, zusammen, um den Erfolg ihrer gemeinsamen Kunden zu sichern und ihnen zu helfen, den vollen Wert ihrer VMware-Investitionen auszuschöpfen. In dieser Zeit war NetApp ein wichtiger Partner von VMware im Bereich der konstruktiven Entwicklung. Als Entwicklungspartner für die Next-Generation vSphere Virtual Volumes (vVols) treibt NetApp auch weiterhin Innovationen bei hochverfügbaren, skalierbaren und leistungsfähigen Speicherlösungen voran. Jetzt kündigt NetApp neue Funktionen an, die es gemeinsamen Kunden ermöglichen, ihre VMware-Installationen effizienter zu betreiben.

"NetApp und Broadcom arbeiten gemeinsam daran, die Unsicherheit aus hybriden Cloud-Umgebungen herauszunehmen", sagte Jonsi Stefansson, Senior Vice President und Chief Technology Officer bei NetApp. "Mehr als 20.000 Kunden verlassen sich auf NetApp, um ihre VMware-Workloads zu unterstützen. Die enge Zusammenarbeit von NetApp mit Broadcom nach der Übernahme von VMware stellt sicher, dass unsere Lösungen nahtlos zusammenarbeiten, sodass unsere gemeinsamen Kunden eine einzige intelligente Dateninfrastruktur nutzen können, um ihre VMware-Workloads effizienter zu betreiben."

NetApp unterstützt Kunden, die VMware Umgebungen betreiben, bei der Kostenoptimierung, der Vereinfachung des Betriebs und der Erhöhung der Flexibilität durch folgendes Angebot:

Erweiterter Support für VMware Cloud Foundation (VCF) : Kunden von NetApp und Broadcom können nun ihre hybriden VCF-Cloud-Umgebungen mithilfe von NetApp ONTAP -Software für sämtliche Speicheranforderungen vereinfachen, einschließlich Standard- und konsolidierter Architekturen. Die neueste Version von ONTAP Tools for VMware (OTV) wird SnapMirror® Active Sync unterstützen, um symmetrische Active-Active-Datenreplikationsfunktionen für NetApp-Speichersysteme bereitzustellen, die VMware-Workloads ausführen. SnapMirror Active Sync ermöglicht es Kunden, effizienter zu arbeiten, indem es die Datensicherung von den virtualisierten Compute-Ressourcen entlastet und die Datenverfügbarkeit verbessert.

: Kunden, die ihre vSphere-Workloads in die Cloud erweitern oder migrieren, können fortan Spot Eco by NetApp mit reservierten AVS-Instanzen nutzen, um den größten Nutzen aus ihren Installationen zu ziehen. Die Verwendung von Spot Eco für das Management von reservierten AVS-Instanzen bei gleichzeitiger Nutzung von Azure NetApp Files für die Auslagerung von Datenspeichern kann die Compute-Kosten erheblich senken. Erweiterte VM-Optimierungsfunktionen für NetApp Cloud Insights: NetApp führt Cloud Insights VM Optimization ein und erweitert damit seine umfassende Lösung zur Optimierung virtueller Umgebungen, einschließlich VMware. Cloud Insights VM Optimization bietet Kunden Werkzeuge, um Kosten zu senken, indem die VM-Dichte erhöht wird, Speicher zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis für ihre Umgebung betrieben werden und ihre gesamte Umgebung überwacht wird, um Verfügbarkeit, Leistung und die Einhaltung von Konfigurations-Best Practices im gesamten Stack sicherzustellen. Um Kunden dabei zu helfen, die Compute-, Memory- und Storage-Ressourcen ihrer VMware-Umgebungen zu optimieren, bietet NetApp außerdem eine kostenlose 30-tägige Testversion von Cloud Insights an, damit sie am kosteneffizientesten auf die neuen VMware-Software-Abonnements migrieren können.

Diese Angebote folgen auf die im letzten Monat veröffentlichten Erweiterungen des NetApp BlueXP Disaster Recovery Service, der geführte Workflows für die Entwicklung und Ausführung automatisierter Disaster Recovery-Pläne für VMware Workloads in hybriden Cloud-Umgebungen mit neu hinzugefügter Unterstützung für VMFS-Datastores bietet.

"Unternehmen, die ihre Infrastruktur mit VMware Cloud Foundation modernisieren, wollen sicher sein, dass die Services, auf die sie sich von Branchenführern wie NetApp verlassen, weiterhin nahtlos funktionieren und den Wert liefern, den sie erwarten", sagt Paul Turner, Vice President of Products, VCF Division bei Broadcom. "Die enge Zusammenarbeit mit NetApp hilft unseren gemeinsamen Kunden, innovative Daten- und Storage-Services auf ihrer Private-Cloud-Plattform einzusetzen und sicherzustellen, dass sie den größtmöglichen Nutzen aus ihren VMware-Umgebungen ziehen."

"Wir haben Microsoft Azure zur bevorzugten Cloud für VMware-Umgebungen gemacht und bieten schnelle und kostengünstige Lösungen an, die es vielen Kunden ermöglichen, ihre VMware-Workloads in die Cloud zu verlagern", sagte Brett Tanzer, Vice President of Product Management bei Microsoft. "Während VMware-Kunden Änderungen beim Betrieb virtualisierter Umgebungen durchlaufen, haben wir unseren Kunden die Möglichkeit gegeben, über mehrere Jahre hinweg sichere und vorhersehbare Preise festzulegen. Die Datenmanagement- und Cloud-Überwachungsfähigkeiten von NetApp helfen unseren Kunden dabei, sicherzustellen, dass diese Implementierungen den gewünschten Return on Investment liefern."

"In einer immer komplizierter werdenden Welt des Cloud-, Daten- und Infrastrukturbetriebs suchen IT-Teams zunehmend nach ganzheitlichen Plattformen anstelle von Punktlösungen", sagt Scott Sinclair, Practice Director, Enterprise Strategy Group. "Diese gemeinsamen Updates von NetApp und Broadcom ermöglichen es Kunden, die intelligente Dateninfrastruktur von NetApp zu nutzen, um mehrere Datenoperationen auf einer einzigen Plattform mit branchenführenden Datenmanagement- und CloudOps-Funktionen zu konsolidieren. Dies erlaubt es Kunden, ihre Betriebs- und Infrastruktureffizienz zu steigern und die Gesamtbetriebskosten für ihre VMware-Investitionen zu senken."

