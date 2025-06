Mehr als vier von fünf der befragten CEOs und IT-Führungskräfte treiben das KI-Wachstum für ihre Unternehmen voran

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, hat heute seinen neuen Bericht The AI Space Race veröffentlicht, in dem untersucht wird, welche Länder im harten globalen Wettbewerb um die weltweite Spitzenposition bei KI-Innovationen führend sind. Obwohl manche Länder weiter fortgeschritten sind als andere, hat diese Umfrage unter CEOs und IT-Führungskräften in den USA, China, Großbritannien und Indien ergeben, dass jeder Akteur das Potenzial hat, im globalen Rennen um die KI-Dominanz erfolgreich zu sein.

KI ist für Unternehmen nicht mehr nur optional, und die Region, die weltweit führend in der KI-Innovation ist, wird gut aufgestellt sein, um eine technologische Supermacht zu werden und in den kommenden Jahren potenzielle Vorteile wie Wirtschaftswachstum, verbesserte Lebensqualität und globalen politischen Einfluss zu erzielen. Um KI-Innovationen erfolgreich voranzutreiben, müssen Unternehmen ihre Daten so aufbereiten, dass sie unabhängig vom Speicherort zugänglich, sicher und skalierbar sind, um vertrauenswürdige und wertvolle Ergebnisse zu erzielen.

"Im 'Weltraumrennen' der 1960er Jahre beeilten sich die Weltmächte, wissenschaftliche Innovationen aus Gründen des Nationalstolzes voranzutreiben. Die Ergebnisse des 'KI-Weltraumrennens' werden die Welt für die kommenden Jahrzehnte prägen", sagte Gabie Boko, CMO bei NetApp. "Unternehmen und Regionen, die ihre Daten für die KI aufbereiten können, werden in der Lage sein, differenziertere Geschäftseinblicke zu gewinnen und betriebliche Effizienzsteigerungen zu erzielen, die ihnen einen Vorsprung vor dem Wettbewerb verschaffen. Eine intelligente, skalierbare und sichere Dateninfrastruktur ist ein entscheidender Faktor, da der globale Wettbewerb Unternehmen dazu zwingt, ihre KI-Ambitionen zu festigen und zu verstehen, wie sich diese in einen echten, dauerhaften Vorteil umsetzen lassen."

Das AI Space Race ist noch offen

Auf die Frage, welche Region langfristig die besten Voraussetzungen für eine führende Rolle bei KI-Innovationen hat, nannten die Befragten aller Länder mit überwältigender Mehrheit die USA (43 Prozent).

Allerdings schätzt sich jeder selbst als KI-fähig ein und jede Region betrachtet sich selbst als wettbewerbsfähig im globalen Wettlauf um KI-Innovationen. Der Bericht zeigt, dass 81 Prozent der weltweit befragten Unternehmen derzeit KI-Pilotprojekte durchführen oder KI skalieren, während 88 Prozent ihre Organisation als weitgehend oder vollständig bereit für die KI-Transformation betrachten. Die massiven Investitionen in KI-Innovationen weltweit zeigen, dass alle daran arbeiten, weltweit die Führung im Bereich der KI-Innovationen zu übernehmen. Allerdings arbeiten manche Länder intensiver daran als andere, wobei Befragte aus Indien (29 %) und Großbritannien (32 %) angaben, dass sie einen zusätzlichen Wettbewerbsdruck verspüren, da China und die USA als klare Favoriten angesehen werden. Angesichts dieser intensiven Konkurrenz und aktiven Investitionen stehen jedem Land, das dieses Ziel erreichen möchte, alle Möglichkeiten offen.

Die globalen Unterschiede im Stand der KI-Innovation sind auf unterschiedliche Prioritäten bei der Umsetzung zurückzuführen. Die Befragten in China legen deutlich mehr Wert auf Skalierbarkeit: 35 Prozent stuften sie als wichtigste Fähigkeit ein 11 Prozent mehr als der weltweite Durchschnitt was darauf hindeutet, dass der Schwerpunkt auf einer schnellen Bereitstellung liegt, um frühzeitig Wirkung zu erzielen. Im Gegensatz dazu legen die Verantwortlichen in den USA, Großbritannien und Indien mehr Wert auf die Integration in bestehende Systeme. Diese langfristige Strategie zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums im Bereich der künstlichen Intelligenz könnte in Zukunft zu einem höheren Geschäftswert führen, auch wenn der kurzfristige Ansatz möglicherweise schneller zu Resultaten führt.

Unternehmensziele und technologische Realität in Einklang bringen

Während sich Unternehmen darauf konzentrieren, KI-Innovationen voranzutreiben, müssen sich CEOs und IT-Führungskräfte über den Stand ihrer Technologieumgebungen und Pläne verständigen, um langfristig Erfolg und Marktführerschaft zu sichern.

In China zeigt die Umfrage, dass zwischen chinesischen CEOs und IT-Führungskräften eine erhebliche Diskrepanz hinsichtlich der Bereitschaft für KI und deren tatsächlicher Einführung besteht, was das langfristige Führungspotenzial des Landes beeinträchtigen könnte: 92 Prozent der chinesischen CEOs geben an, aktive KI-Projekte zu verfolgen, während dies nur bei 74 Prozent der chinesischen IT-Führungskräfte der Fall ist. In den USA ist die Übereinstimmung größer 77 Prozent der CEOs und 86 Prozent der IT-Führungskräfte sind derselben Meinung. Auch die Einschätzungen zur KI-Bereitschaft unterscheiden sich. Während 68 Prozent der chinesischen CEOs ihre Unternehmen als einsatzbereit für KI betrachten (gegenüber 62 Prozent weltweit), stimmen nur 58 Prozent ihrer IT-Kollegen dieser Einschätzung zu (gegenüber 72 Prozent weltweit). In den USA sind CEO und IT-Bereitschaft mit 60 Prozent bzw. 61 Prozent enger aneinander angeglichen. Diese Unterschiede deuten darauf hin, dass nicht nur die Ambitionen, sondern auch die interne Ausrichtung je nach Region und Funktion Einfluss darauf haben können, wie KI-Strategien umgesetzt werden.

Allerdings können Bedenken hinsichtlich der Qualität der Ergebnisse von KI-Projekten die Innovation bremsen, wenn sie nicht ausgeräumt werden. Weltweit gaben 79 Prozent der Befragten an, dass sie befürchten, dass minderwertige Daten und Cloud-Strategien zu fehlerhaften Modellen und verzerrten Erkenntnissen führen könnten. Unternehmen, die die Chancen der KI-Innovation nutzen wollen, benötigen robuste Daten-Governance-Strategien als Grundlage für ihre digitale Transformation.

"Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im KI-Wettlauf wird die Dateninfrastruktur und das Datenmanagement sein, unterstützt durch agile, sichere und skalierbare Cloud-Lösungen", sagte Russell Fishman, Senior Director, Product Management bei NetApp. "Erfolgreiche Unternehmen werden diejenigen sein, die erkennen, dass sie eine intelligente Dateninfrastruktur benötigen, um ungehinderte KI-Innovationen zu gewährleisten. Dies ist unabhängig von der Unternehmensgröße, der Branche und dem Standort von entscheidender Bedeutung. Da Unternehmen weltweit in großem Umfang auf KI setzen, unterstützt NetApp sie dabei, den maximalen Wert aus ihren Daten zu schöpfen, indem es eine KI-fähige Dateninfrastruktur schafft, die ihre Daten vereinheitlicht, verwaltet und nutzt, um optimale KI-Ergebnisse zu erzielen."

Das AI Space Race hat gerade erst begonnen, aber die Organisationen, die am schnellsten handeln können, werden bei der KI-Innovation die Führung übernehmen. Der in diesem Bericht hervorgehobene harte Wettbewerb zeigt, dass Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil finden müssen, der ihnen hilft, KI sicher und effizient zu nutzen, um ihren Mitbewerbern immer einen Schritt voraus zu bleiben, egal wie schnell sich der Wettbewerb entwickelt. Die Einführung einer intelligenten Dateninfrastruktur bietet Unternehmen beispiellose Flexibilität und Agilität, um bei Bedarf in die Cloud zu wechseln, KI-Workloads nahtlos zu skalieren, Kosten zu senken und sich schnell an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen. Da KI zunehmend von der Inhaltserstellung zur Durchführung von Aktionen übergeht, benötigen Unternehmen Sicherheit, die bei den Daten selbst beginnt. Nur eine intelligente Dateninfrastruktur bietet eine lückenlose Vertrauenskette und ermöglicht Unternehmen schnell zu Handeln, ohne Abstriche bei der Kontrolle machen zu müssen.

Weitere Informationen finden Sie im Kurzbericht und in der Infografik:

Kurzbericht: https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/136511-na-1180-ai-space-race.pdf

Infografik: https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/136510-na-1179-the-ai-space-race-infographic.pdf

Nehmen Sie am Mittwoch, den 25. Juni, um 11 Uhr ET an einem LinkedIn Live-Event mit NetApp und Steve McDowell von NAND Research teil: https://www.linkedin.com/events/7340492842705821697/about/

Methodik

NetApp hat in Zusammenarbeit mit Wakefield Research im Mai 2025 eine quantitative Forschungsstudie unter 400 IT-Führungskräften und 400 CEOs in vier Ländern (USA, China, Großbritannien und Indien) durchgeführt.

Weitere Ressourcen

NetApp KI-Lösungen: Daten treiben KI an, NetApp treibt Daten an

NetApp Intelligence: Einblicke von Vordenkern für bessere Entscheidungen

NetApps Data Complexity Report 2024 enthüllt, dass das kommende Jahr für KI entscheidend sein wird

NetApps Cloud Complexity Report 2024 enthüllt: KI-Ära "Disrupt or Die" bricht weltweit an

