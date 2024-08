Ein ehemaliger hochrangiger Sportbekleidungsmanager wurde kürzlich in den Vorstand eines führenden Sportmerchandising-Unternehmens berufen. Diese Ernennung basiert auf seiner umfangreichen Erfahrung in der Branche, insbesondere in den Bereichen Markenaufbau und globale Expansion. Das Unternehmen, das sich derzeit über sein Kerngeschäft hinaus diversifiziert, sieht in dieser Personalentscheidung eine Stärkung seiner Marktposition.

Nachhaltigkeit im Fokus

Parallel dazu intensiviert ein bekannter Sportartikelhersteller seine Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit. In Zusammenarbeit mit einem großen Logistikunternehmen wurde ein mit umweltfreundlichem Methanol betriebenes Containerschiff in Betrieb genommen. Diese Innovation verspricht eine erhebliche Reduzierung der CO2-Emissionen im Seefrachtverkehr. Der Sportartikelhersteller unterstreicht damit sein Engagement für nachhaltige Lieferketten und setzt sich ambitionierte Ziele zur Emissionsreduzierung.

