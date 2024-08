Sony Group Corporation hat eine signifikante Preiserhöhung für die PlayStation 5 (PS5) in Japan angekündigt. Ab September 2024 wird die Standardversion der Konsole ¥79.980 kosten, was einem Anstieg von 19% entspricht. Die Preiserhöhung betrifft auch Zubehör wie den DualSense-Controller und das Pulse Elite Headset. Als Grund werden globale wirtschaftliche Schwankungen genannt. Diese Nachricht wurde vom Markt positiv aufgenommen, was sich in einem Kursanstieg der Sony-Aktie um 3,5% widerspiegelte.

Geschäftsentwicklung und Zukunftsaussichten

Die Preisanpassung erfolgt vor dem Hintergrund starker Geschäftszahlen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 verzeichnete Sony einen Umsatzanstieg von 2% auf ¥3.011,6 Milliarden. Besonders der Bereich Game & Network Services trug mit einem Wachstum von 12% zum Erfolg bei. Sony plant, diesen Bereich durch die Erweiterung der PlayStation-Nutzerbasis und die Verbesserung von Spielerlebnissen weiter zu stärken. Die Unternehmensführung hat zudem die Umsatzprognose für dieses Segment auf ¥4.320 Milliarden angehoben.

