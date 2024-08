EQS-News: eno energy GmbH / Schlagwort(e): Markteinführung

Franzburg/Rostock 27.08.2024 - Die erste eno160 in Betrieb genommen



29.08.2024 / 07:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



In Franzburg ist der Prototyp der eno160 mit 6 MW und einer Nabenhöhe von 165m ans Netz gegangen. Insgesamt zwei Windenergieanlagen der eno energy können nun an diesem Standort bei guten Windverhältnissen etwa 10.000 Haushalte mit elektrischer Energie versorgen.



Die Projektlaufzeit der Entwicklung und Konstruktion betrug zweieinhalb Jahre und geht mit der Inbetriebnahme der eno160 in die nächste Phase. Es folgen die Vermessung, Optimierung und Weiterentwicklung.



Noch in diesem Jahr plant eno energy den Aufbau von drei weiteren eno160 in Marienmünster in Nordrhein-Westfalen.



Über eno energy GmbH



Seit 1999 steht der Name eno energy für Premiumqualität und innovative Anlagentechnik in internationalen Windparkprojekten. Als etablierter Spezialist für individuelle Energielösungen liefert eno energy unabhängige und qualitätsbewusste Ingenieurdienstleistungen für jede technische Herausforderung und bietet ganzheitliche Lösungen. An vier Standorten in Deutschland arbeiten etwa 300 engagierte Mitarbeiter an den effizientesten Kundenlösungen und produzieren regional, langlebige und leistungsstarke Onshore-Windenergieanlagen (WEA) im 3,5 bis 7x MW-Bereich und leisten somit einen maßgeblichen Beitrag an der Zukunft zur Gestaltung einer nachhaltigen Energieproduktion.

Pressekontakt

eno energy GmbH

Patrick Rudolf

Vertriebsleiter eno energy Gruppe

Kempowski Ufer 1, 18055 Rostock

Fon +49 16097776642

patrick.rudolf@eno-energy.com www.eno-energy.com





