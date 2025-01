EQS-News: eno energy GmbH / Schlagwort(e): Marktbericht

Repowering - ein wichtiger Baustein der Energiewende: Austausch von 2 MW-Anlagen durch leistungsstärkere 5,6 MW-Turbinen



10.01.2025 / 14:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Repowering - ein wichtiger Baustein der Energiewende: Austausch von 2 MW-Anlagen durch leistungsstärkere 5,6 MW-Turbinen Rostock, 9. Januar 2025 - Mit einem weiteren Schritt in Richtung Effizienzsteigerung und Klimaschutz startet eno energy ein Repowering-Projekt in Kirch Mulsow, Mecklenburg-Vorpommern: Die beiden 15 Jahre alten Windenergieanlagen vom Typ eno82 und eno92 mit einer Leistung von jeweils 2 MW werden rückgebaut und durch hochmoderne Anlagen der 6 MW-Klasse ersetzt. Beim Repowering werden alte Windenergieanlagen durch neue, effizientere Modelle ersetzt. Dabei wird die Energieerzeugung an vorhandenen Standorten maximiert. Repowering ist ein entscheidender Baustein für die Energiewende. Es ermöglicht, bestehende Ressourcen und Flächen optimal zu nutzen und gleichzeitig den Beitrag zur regenerativen Energieversorgung erheblich zu steigern. Die Windenergieanlagen des Typs eno152 gehören zur 6-MW-Klasse und erzielen dank eines Rotordurchmessers von 152 Metern und einer Nabenhöhe von 124 Metern auch bei schwachen Windbedingungen hohe Erträge. Während die beiden alten Anlagen seit 2010 rund 133.000 MWh Strom erzeugten, liefern die eno152 jährlich etwa 20.000 MWh und erreichen so über eine Laufzeit von 20 Jahren eine Gesamtleistung von 400.000 MWh. Damit können pro Jahr etwa 5000 durchschnittliche Vierpersonenhaushalte versorgt werden. Bei der Berechnung dieser Zahlen wurden Umweltauflagen wie Abschaltungen während des Fledermausflugs und Maßnahmen zum Vogelschutz bei der Mahd bereits berücksichtigt. Der Rückbau der alten Anlagen beginnt am 15. Januar 2025. Hier wird zunächst jedes Windrad Schritt für Schritt demontiert, beginnend mit der Entfernung der Rotorblätter. Nachhaltigkeit spielt auch bei diesem Prozess eine zentrale Rolle: Rotorblätter, Maschinen und Naben der alten Anlagen werden zukünftig als Ersatzteile genutzt, während eines der unteren Turmsegmente im Rahmen der kontinuierlichen Sicherheitsschulungen der eno Servicetechniker für Abseiltrainings verwendet wird. Die restlichen Turmsegmente werden vor Ort zerkleinert und verschrottet. Im zweiten Quartal 2025 startet der Aufbau der neuen Anlagen. Sobald die Türme und Rotorblätter vor Ort angeliefert wurden, erfolgt eine zügige Montage. Der Abschluss des Projekts ist für das Ende des zweiten Quartals geplant. Mit den neuen Turbinen wird die Energieerzeugung an denselben Standorten fast verdreifacht und bringt so den Klimaschutz sowie die regionale Versorgung mit sauberer Energie entscheidend voran. eno energy ist stolz darauf, einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Energiewende zu leisten. Gleichzeitig ist dies nur der Anfang: Weitere Repowering-Projekte befinden sich bereits in Planung. Mit zukunftsweisender Technologie und nachhaltigen Lösungen treibt eno energy die Entwicklung erneuerbarer Energien konsequent voran - für eine grüne und unabhängige Energiezukunft. Über eno energy GmbH: Seit 1999 steht der Name eno energy für Premiumqualität und innovative Anlagentechnik in internationalen Windparkprojekten. Als etablierter Spezialist für individuelle Energielösungen liefert eno energy unabhängige und qualitätsbewusste Ingenieurdienstleistungen für jede technische Herausforderung und bietet ganzheitliche Lösungen. An vier Standorten in Deutschland arbeiten etwa 300 engagierte Mitarbeiter an den effizientesten Kundenlösungen und produzieren regional, langlebige und leistungsstarke Onshore-Windenergieanlagen (WEA) im 3,5 bis 7x MW-Bereich und leisten somit einen maßgeblichen Beitrag an der Zukunft zur Gestaltung einer nachhaltigen Energieproduktion. Pressekontakt eno energy GmbH Patrick Rudolf Vertriebsleiter eno energy Gruppe Kempowski Ufer 1, 18055 Rostock Fon +49 16097776642 patrick.rudolf@eno-energy.com



10.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com