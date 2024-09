EQS-News: eno energy GmbH / Schlagwort(e): Auftragseingänge

eno energy verkauft schlüsselfertigen Windpark in Thüringen an Stadtwerke Heidenheim



12.09.2024

Rostock, den 11. September 2024 - Eine volle Projektpipeline und hohe Anzahl an kontinuierlich ausgereichten Genehmigungen motiviert die eno energy Gruppe zur Optimierung ihres Projektportfolios. Als Experte für Turn-Key-Projekte unterzeichnet das Technologieunternehmen eno energy ein SPA für einen Multi-Megawatt Park mit der Stadtwerke Heidenheim AG. Das Projekt besteht aus drei eno152-5.6 WEA der 6-Megawattklasse, mit einer Nabenhöhe von 165 Metern und versorgt nach Fertigstellung Ende 2025 etwa 16.000 Haushalte mit Strom. Beide Unternehmen blicken auf eine langjährige Partnerschaft zurück, da die Stadtwerke bereits ein Turn-Key Projekt des mecklenburgischen Allrounders ihr Eigen nennen.

Kontinuität und langjährige Partnerschaft sind für die Stadtwerke Heidenheim als auch für die eno energy Gruppe Grundlage ihrer Geschäftsmodelle, so setzen die Heidenheimer auch beim Anlagenservice und der technischen Betriebsführung auf die Expertise der Profis aus Rostock. Spezialisierte Serviceteams überwachen die Anlagen permanent und garantieren durch lückenlosen Service und prädiktive Wartung die Anlagenverfügbarkeit.

Patrick Rudolf, Leiter Vertrieb und Marketing bei eno energy, betont die erneute erfolgreiche Zusammenarbeit:

"Wir freuen uns sehr, erneut ein Turn-Key-Projekt mit den Stadtwerken Heidenheim realisieren zu können! Die erneute Transaktion unterstreicht das Vertrauen in unsere Technologie und unseren Service. Als one-stop-Provider können wir unseren Kunden in allen Bereichen der erneuerbaren Energien individuelle Lösungen aus einer Hand anbieten. Gemeinsam leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Energiewende und zur nachhaltigen Stromversorgung in Deutschland."

Die Stadtwerke Heidenheim gehen durch den Kauf des Windparks einen weiteren Schritt, die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien sicherstellen zu können. So investiert der Energie- und Trinkwasserversorger kontinuierlich in den Ausbau dieser Energien und trägt damit aktiv zur Reduktion von CO2-Emissionen und nachhaltigen Energiegewinnung bei.



Über eno energy GmbH:

Seit 1999 steht der Name eno energy für Premiumqualität und innovative Anlagentechnik in internationalen Windparkprojekten. Als etablierter Spezialist für individuelle Energielösungen liefert eno energy unabhängige und qualitätsbewusste Ingenieurdienstleistungen für jede technische Herausforderung und bietet ganzheitliche Lösungen. An vier Standorten in Deutschland arbeiten etwa 300 engagierte Mitarbeiter an den effizientesten Kundenlösungen und produzieren regional, langlebige und leistungsstarke Onshore-Windenergieanlagen (WEA) im 3,5 bis 7x MW-Bereich und leisten somit einen maßgeblichen Beitrag an der Zukunft zur Gestaltung einer nachhaltigen Energieproduktion.



