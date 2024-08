Goldene Zeiten: BREAKING: Neue Bohrergebnisse sind da und Milliardäre horten bereits diese 0,70 $ Gold-Aktie

Anzeige / Werbung

Goldinvestoren, aufgepasst! West Red Lake Gold Mines (TSX-V: WRLG; OTCQB: WRLGF) hat gerade eine Bombe platzen lassen.

Frische Bohrergebnisse aus ihrem Madsen-Mine-Projekt haben spektakuläre Goldgehalte offenbart, die in der gesamten Branche für Aufsehen sorgen.

Hier sind einige Highlights:



? Erstaunliche 17,77 g/t Au über 5,5 m in der McVeigh-Zone, darunter beeindruckende 38,56 g/t Au über 2,2 m



? Beeindruckende 7,35 g/t Au über 12,12 m in der Austin-Zone, darunter 19,39 g/t Au über 2,5 m



? Mehrere hochgradige Treffer, bei denen in mehreren Bohrlöchern sichtbares Gold gefunden wurde

Um diese Zahlen ins rechte Licht zu rücken: Der globale Durchschnittsgehalt in unterirdischen Goldminen liegt bei etwa 5,77 g/t Au. West Red Lake Gold Mines (TSX-V: WRLG; OTCQB: WRLGF) übertrifft nicht nur den Durchschnitt - sie pulverisieren ihn!

"Die außergewöhnlichen Bohrergebnisse, die weiterhin aus McVeigh kommen, sind sehr ermutigend und heben die Chancen hervor, die in diesem flachen, hochgradigen, leicht zugänglichen Teil des Madsen-Vorkommens noch bestehen", sagte Shane Williams, Präsident und CEO von West Red Lake Gold.

Doch es ist nicht nur die McVeigh-Zone, die vielversprechend ist. Williams fügte hinzu: "Auch die Austin-Zone beeindruckt weiterhin mit soliden Ergebnissen, die unsere Sichtweise stärken, dass das Madsen-Vorkommen noch viel Potenzial hat und zusätzlich großes Aufwärtspotenzial bietet, während wir weiterhin Zugang zu tieferen Teilen des Hauptvorkommens erhalten."

Diese Ergebnisse sind nicht nur gut - sie sind bahnbrechend. Sie bestätigen die hochgradige Natur des Madsen-Vorkommens und deuten darauf hin, dass noch reichlich Gold zu finden ist. Besonders die McVeigh-Zone zeigt außergewöhnliches Potenzial mit ihrer flachen, hochgradigen und leicht zugänglichen Mineralisierung.

Und West Red Lake Gold Mines (TSX-V: WRLG; OTCQB: WRLGF) verschwendet keine Zeit, diese Ergebnisse zu nutzen. Das Unternehmen treibt eine aggressive Bohrkampagne voran und plant, zusätzliche 50.000 Meter Bohrungen durchzuführen. Dies könnte in den kommenden Monaten mehrere Katalysatoren für die Aktie bieten.

Die Botschaft ist klar: West Red Lake Gold Mines sitzt auf einer potenziellen Goldmine und sie haben die Bohrergebnisse, um es zu beweisen.

Und einige der größten Namen in der Rohstoffinvestition nehmen davon Notiz.

Der Midas des Bergbaus: Warum Frank Giustra glaubt, dass WRLG sein nächster großer Gewinn sein könnte

Im Bergbau tragen nur wenige Namen so viel Gewicht wie Frank Giustra. Ein Milliardär mit einer Geschichte darin, potenzialreiche Bergbauprojekte zu identifizieren und zu fördern, signalisiert Giustras Beteiligung an einem Unternehmen dem Markt, dass hier etwas Besonderes im Spiel ist.

Frank Giustra, der Bergbaumogul mit dem goldenen Händchen, hat eine bedeutende Beteiligung an West Red Lake Gold Mines Ltd. (TSX-V: WRLG, OTCQB: WRLGF) übernommen. Giustras Erfolgsbilanz spricht für sich - er ist der Visionär, der Goldcorp zu einem Giganten gemacht hat und ein Händchen dafür hat, das nächste große Ding im Bergbau zu entdecken. Im Laufe der Jahre war er maßgeblich am Erfolg mehrerer Bergbauprojekte beteiligt, die den Investoren außergewöhnliche Renditen bescherten. Sein 11 % Anteil an WRLG sendet ein klares Signal: Dieses Unternehmen hat ernsthaftes Potenzial.

Institutioneller Goldrausch: Großes Geld im Hintergrund

Doch Giustra ist nicht das einzige Schwergewicht im Rücken von WRLG. Sprott Resource Lending Corp., ein Name, der zum Synonym für erfolgreiche Rohstoffinvestitionen wurde, hält beeindruckende 22,3 % der Anteile an West Red Lake Gold Mines Ltd. (TSX-V: WRLG, OTCQB: WRLGF). Sprott Resource Lending Corp. ist führend in Rohstoffinvestitionen mit einem Ruf dafür, Wert zu erkennen, wo andere ihn übersehen.

Wenn Sprott sich engagiert, dann weil sie erheblichen inneren Wert sehen. Sprotts bedeutende Beteiligung an West Red Lake Gold Mines Ltd. (TSX-V: WRLG, OTCQB: WRLGF) ist eine starke Bestätigung für die zugrunde liegenden Vermögenswerte und die strategische Vision des Unternehmens.

Auch der VanEck Gold Fund, bekannt für seine strengen Investitionskriterien im Goldsektor, hat eine signifikante 5,4 % Position in WRLG eingenommen. Dieses Niveau institutioneller Unterstützung ist für einen Junior-Miner selten und spricht Bände über die Aussichten von West Red Lake Gold Mines.

Auch Brancheninsider steigen ein. Accilent Capital Management und Evolution Mining Ltd. haben beide Beteiligungen an West Red Lake Gold Mines erworben und bringen nicht nur Kapital, sondern auch unschätzbares Branchenwissen mit an den Tisch.

Warum ist das wichtig? Weil dies nicht nur passive Investoren sind - sie sind Königsmacher in der Bergbauwelt. Ihre Beteiligung bringt mehr als nur Geld; sie öffnet Türen, bietet strategische Anleitung und verleiht den ambitionierten Plänen von West Red Lake Gold Mines enorme Glaubwürdigkeit.

Das Ass im Ärmel von West Red Lake Gold Mines ist die Madsen-Goldmine, ein ehemaliger Produktionsriese mit 1,7 Millionen Unzen hochgradiger Goldressourcen. Mit einem neuen Managementteam unter der Leitung des Branchenveteranen Shane Williams und unterstützt von finanzstarken, erfahrenen Investoren, ist West Red Lake Gold Mines bereit, das volle Potenzial von Madsen freizusetzen.

Das Ziel des Unternehmens? Madsen wieder in Betrieb nehmen und bis 2025 Gold gießen. Das ist ein aggressiver Zeitplan, aber mit dieser Unterstützung und Expertise hat West Red Lake Gold Mines die Ressourcen, um es zu schaffen.

Doch trotz der Aufmerksamkeit dieser Schwergewichte liegt die Marktkapitalisierung von West Red Lake Gold Mines am 15. April 2024 nur bei 217 Millionen CAD. Das ist nur ein Bruchteil der über 1 Milliarde Dollar Bewertung, die das Madsen-Vermögen einst erzielte.

Das bestgehütete Geheimnis des Goldes: Warum West Red Lake Gold Mines das Potenzial hat, den Markt zu übertreffen

Die Botschaft ist klar: Einige der scharfsinnigsten Köpfe im Bergbau sehen etwas Großes bei West Red Lake Gold Mines Ltd. (TSX-V: WRLG, OTCQB: WRLGF) aufkommen. Sie positionieren sich frühzeitig für das, was die nächste große Erfolgsgeschichte im Goldsektor sein könnte.

Mit Goldpreisen nahe Allzeithochs und West Red Lake Gold Mines Ltd. (TSX-V: WRLG, OTCQB: WRLGF) auf dem Weg, der nächste Goldproduzent Kanadas zu werden, bleibt das Zeitfenster für Chancen nicht ewig offen.

West Red Lake Gold Mines Ltd. (TSX-V: WRLG, OTCQB: WRLGF) bietet die seltene Gelegenheit, Seite an Seite mit Milliardären und Branchentitanen zu investieren. Während WRLG auf die Produktion zusteuert, könnten diejenigen, die jetzt handeln, sich für potenziell erhebliche Renditen positionieren.

Warten Sie nicht, bis die Masse es merkt.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN. DIE FOLGENDEN HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE MÜSSEN GELESEN UND VERSTANDEN WERDEN UND SIE MÜSSEN DEN ENTHALTENEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN, BEVOR SIE UNSERE ARTIKEL LESEN.

Wir beschäftigen uns mit Werbung und Verkaufsförderung für Unternehmen. Alle von uns veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sollten nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgelegt werden. Weder die dargelegten Informationen noch die darin enthaltenen Aussagen, Meinungsäußerungen oder sonstigen Inhalte stellen direkt oder indirekt eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Weder der Eigentümer von Machai Capital Inc. noch eines seiner Mitglieder, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer oder Mitarbeiter sind lizenzierte BrokerDealer, Kontovertreter, Market Maker, Investmentbanker, Anlageberater, Analysten oder Underwriter. Die Anlage in Wertpapiere, einschließlich der Wertpapiere von Unternehmen, die auf dieser Website vorgestellt oder besprochen werden, ist für Personen gedacht, die ein hohes Risiko eingehen. Zuschauer sollten immer einen lizenzierten Wertpapierprofi konsultieren, bevor sie Wertpapiere eines Unternehmens kaufen oder verkaufen, das auf Machai Capital Inc. vorgestellt oder besprochen wird. Aufgrund des spekulativen Charakters der vorgestellten Unternehmen ist es möglich, dass die gesamte Investition eines Zuschauers verloren geht oder beeinträchtigt wird. Denken Sie daran, niemals in die Wertpapiere eines auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmens zu investieren, es sei denn, Sie können es sich leisten, Ihre gesamte Investition zu verlieren. Darüber hinaus ist die Anlage in Wertpapiere mit geringer Marktkapitalisierung äußerst spekulativ und mit einem äußerst hohen Risiko verbunden. Machai Capital Inc. gibt keine Empfehlung ab, dass die Wertpapiere eines auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmens von Besuchern gekauft, verkauft oder gehalten werden sollten, die über diese Website etwas über die profilierten Unternehmen erfahren. Angenommen, West Red Lake Gold Mines Ltd. ist als "Unternehmen" definiert: Die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens als börsennotiertes Unternehmen und seine Abhängigkeit von einem Markt, der durch schnelle technologische Veränderungen gekennzeichnet ist, machen die Vorhersage zukünftiger Geschäftsergebnisse schwierig oder unmöglich. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen vierteljährlich oder jährlich ein Umsatzwachstum erzielen kann oder dass die erzielten Einnahmen gesteigert oder aufrechterhalten werden können. Darüber hinaus kann das Unternehmen seine Betriebskosten erhöhen, um höhere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, seine Vertriebs- und Marketingbemühungen zu steigern, Vertriebskanäle zu entwickeln, seine Kundenbetreuungskapazitäten zu erweitern und seine Verwaltungsressourcen in Erwartung künftigen Wachstums zu erweitern. In dem Maße, in dem Erhöhungen dieser Ausgaben höhere Einnahmen vorausgehen oder nicht in der Folge darauf folgen, würden sich das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens erheblich negativ auswirken. Das Unternehmen verfügt nicht über eine Historie der Erträge und des Cashflows aus der Geschäftstätigkeit, und es kann nicht garantiert werden, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens eine langfristige Marktakzeptanz erreichen oder aufrechterhalten. In dem Maße, in dem das Unternehmen in zukünftigen Perioden einen negativen Cashflow aufweist, muss das Unternehmen möglicherweise einen Teil seiner Barreserven zur Finanzierung dieses negativen Cashflows bereitstellen. Das Unternehmen ist daher zahlreichen Risiken ausgesetzt, die für Unternehmen in der Anfangsphase üblich sind, darunter Unterkapitalisierung, Liquiditätsengpässe, Einschränkungen hinsichtlich Personal, finanzieller und anderer Ressourcen sowie fehlende Einnahmen. Soweit dem Unternehmen bei der Entwicklung und Erweiterung seines Geschäfts erhebliche Kosten entstehen, kann es für das Unternehmen schwieriger werden, künftige Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen kann in Zukunft erhebliche Verluste erleiden und mit unvorhergesehenen Kosten, Schwierigkeiten, Komplikationen, Verzögerungen und anderen unbekannten Ereignissen konfrontiert werden. Dementsprechend ist das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage, die Rentabilität zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass es dem Unternehmen gelingen wird, eine Rendite auf die Investition der Aktionäre zu erzielen, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss vor dem Hintergrund der frühen Geschäftsphase berücksichtigt werden. Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken lesen Sie bitte die fortlaufenden Offenlegungsdokumente des Unternehmens, die jeweils im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca abgelegt sind. Für einen umfassenderen Überblick über die Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft von West Red Lake Gold Mines Ltd. lesen Sie bitte die kontinuierlichen Offenlegungsdokumente von West Red Lake Gold Mines Ltd. die jeweils im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgelegt sind. BEZAHLTE WERBUNG. Bei dieser Mitteilung handelt es sich um bezahlte Werbung zwischen Machai Capital Inc. und West Red Lake Gold Mines Ltd. und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Diese Entschädigung stellt einen großen Konflikt mit unserer Fähigkeit dar, unvoreingenommen zu sein. Diese Mitteilung dient ausschließlich Unterhaltungszwecken. Investieren Sie niemals allein aufgrund unserer Kommunikation. AKTIENBESITZ. Der Eigentümer von Machai Capital Inc. kauft und verkauft möglicherweise Aktien dieses Emittenten zum eigenen Vorteil. Aus diesem Grund betonen wir, dass Sie eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen und den Rat Ihres Finanzberaters oder eines registrierten Broker-Händlers einholen, bevor Sie in Wertpapiere investieren. Diese Beziehung und die von uns zu erhaltende Vergütung stehen in einem großen Konflikt mit unserer Fähigkeit, unvoreingenommen zu sein. Einige Inhalte dieser Website enthalten zukunftsgerichtete Informationen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1993 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, einschließlich Aussagen über das erwartete kontinuierliche Wachstum eines Unternehmens und den Wert seiner Wertpapiere. In Übereinstimmung mit den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 wird hiermit darauf hingewiesen, dass hierin enthaltene Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen und alles andere als historische Informationen enthalten, Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die sich auf die tatsächlichen Geschäftsergebnisse eines Unternehmens auswirken können . Die tatsächliche Leistung eines Unternehmens kann erheblich von der Leistung abweichen, die in den auf dieser Website oder den darin enthaltenen Websites genannten zukunftsgerichteten Aussagen oder Ankündigungen beschrieben wird. Zu den zu berücksichtigenden Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören: die Größe und das Wachstum des Marktes für die Produkte des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kapitalbedarf kurz- und langfristig zu finanzieren; Preisdruck; unvorhergesehene und/oder unerwartete Umstände bei Ereignissen; usw. sowie die Risikofaktoren und andere Faktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission dargelegt sind. Allerdings ist die Leistung eines Unternehmens in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Im Allgemeinen stammen die Informationen zu einem auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmen aus öffentlichen Quellen. Machai Capital gibt keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten oder besprochenen Informationen. Zuschauer sollten sich nicht ausschließlich auf die Informationen verlassen, die sie über unsere Website oder in Mitteilungen erhalten, die von unserer Website stammen. Betrachter sollten die von uns bereitgestellten Informationen zu den profilierten Unternehmen als Ausgangspunkt für weitere unabhängige Recherchen zu den porträtierten oder besprochenen Unternehmen nutzen, um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, sich eine eigene Meinung über die Anlage in die Wertpapiere dieser Unternehmen zu bilden. Die von den profilierten Unternehmen gemachten Sachverhaltsaussagen oder Ähnliches gelten zum angegebenen Datum und können ohne Vorankündigung geändert werden. Machai Capital Inc. ist nicht verpflichtet, die bereitgestellten Informationen zu aktualisieren. Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter sind nicht für Fehler und Auslassungen verantwortlich. Von Zeit zu Zeit werden bestimmte Inhalte auf dieser Website von unseren Mitarbeitern oder Dritten verfasst und veröffentlicht. Zusätzlich zu Informationen über unsere profilierten Unternehmen enthält unsere Website von Zeit zu Zeit die Symbole von Unternehmen und/oder Newsfeeds über Unternehmen, die von uns nicht profiliert werden, sondern lediglich bestimmte Aktivitäten im MicroCap- oder Penny-Stock-Bereich veranschaulichen Markt, den wir hervorheben. Zuschauer werden darauf hingewiesen, dass alle Analyseberichte und Newsfeeds ausschließlich zu Informationszwecken herausgegeben werden. Alle geäußerten Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es ist auch möglich, dass eines oder mehrere der auf dieser Website besprochenen oder profilierten Unternehmen bestimmte oder keine Aussagen auf der Website nicht genehmigt haben. Machai Capital Inc. ermutigt die Zuschauer, die auf dieser Website erhaltenen Informationen durch unabhängige Recherchen und andere professionelle Ratschläge zu ergänzen. Der Inhalt dieser Website basiert auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, deren Richtigkeit wir jedoch nicht garantieren und nicht den Anspruch erheben, eine vollständige Aussage oder Zusammenfassung der verfügbaren Daten zu sein. Websites Dritter und andere Informationen Diese Website bietet möglicherweise Hyperlinks zu Websites Dritter oder Zugriff auf Inhalte Dritter. Machai Capital Inc, seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter sind weder für Fehler und Auslassungen verantwortlich, noch kontrolliert, unterstützt oder garantiert Machai Capital Inc den Inhalt solcher Websites. Machai Capital Inc. kontrolliert, befürwortet oder garantiert den Inhalt solcher Websites nicht. Durch den Zugriff, die Anzeige oder die Nutzung der Website oder der von der Website ausgehenden Mitteilungen erklären Sie sich damit einverstanden, dass Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter nicht für Inhalte, zugehörige Links, Ressourcen oder damit verbundene Dienste verantwortlich sind eine Website eines Drittanbieters. Sie stimmen außerdem zu, dass Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, die mit Ihrer Nutzung von Inhalten Dritter verbunden sind. Links und Zugriff auf diese Websites werden ausschließlich zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt. Machai Capital Inc. nutzt Dritte, um Informationen an Abonnenten weiterzugeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101 Surrey

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: CA0679011084,CA0084741085,US6516391066,CA68827L1013,CA95556L1013