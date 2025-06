Nordique unterzeichnet endgültige Vereinbarung - Der entscheidende Meilenstein ist erreicht

Anzeige / Werbung Nach Wochen zunehmender Dynamik und wachsender Spekulation hat Nordique Resources Inc. offiziell eine endgültige Optionsvereinbarung zur vollständigen Übernahme des Goldprojekts Isoneva in Finnland unterzeichnet. Dieser Artikel wurde im Auftrag von Nordique Resources veröffentlicht und genehmigt. Liebe Leser - jetzt ist es soweit. Das ist keine bloße Formalie. Es handelt sich um ein zentrales De-Risking-Ereignis, das Nordique von einem "interessanten" zu einem "umsetzungsreifen" Goldwert katapultiert. Das Unternehmen hat nun die Liegenschaft vertraglich gesichert, einen klaren Explorationsplan etabliert und bereitet sich auf eine aggressive Bohrkampagne vor - mit starker Aktionärsbasis und hochgradigem Potenzial. Kurzübersicht: Warum Nordique im Fokus steht Aktienkurs: +540 % seit Januar - von € ?0,025 auf jetzt € ?0,16

Marktkapitalisierung: rund € ?7 Mio.

Finanzierung: C$ ?1,5 Mio. von strategischen Investoren & Bergbauexperten eingesammelt

LOI im Mai unterzeichnet - nun in eine bindende Vereinbarung überführt

Historische Goldgehalte: bis zu 54,0 g/t Au und 462 g/t Au in Lesesteinen Die Aktie ist kein Geheimtipp mehr. Handelsvolumen steigt, Liquidität verbessert sich, und Nordique gewinnt unter Frühphasen-Goldinvestoren in Europa und Kanada schnell an Aufmerksamkeit. Endgültige Vereinbarung unterzeichnet - Die Details





Am 26. Juni 2025 gab Nordique den Abschluss einer endgültigen Optionstransaktion mit Gemdale Gold Inc. zur vollständigen Übernahme des Isoneva-Projekts bekannt - inklusive gestaffelter Zahlungen und Explorationsverpflichtungen. Wesentliche Bedingungen: $100.000 in bar (je 50 % bei LOI und nach CSE-Genehmigung)

$3 Mio. Explorationsausgaben über drei Jahre (davon mindestens $600.000 im ersten Jahr)

Abschlusszahlung nach Wahl von Gemdale: $1 Mio. in bar + Erfolgsbeteiligungen bis zu $3 Mio. oder $4 Mio. in Aktien , begrenzt auf 19,99 % der ausstehenden Anteile

NSR-Lizenzgebühr: 2,0 %, mit Optionen zur Reduzierung auf 1,0 % oder sogar 0,5 % Fazit: Aktionäre finanzieren keine teuren Vorabzahlungen. Jeder eingesetzte Dollar fließt direkt in den Boden - mit einer Struktur, die Risiko, Ertrag und Kontrolle ausbalanciert. Goldprojekt Isoneva - Das Potenzial Isoneva liegt im Western Finland Gold Belt, umfasst 11?km² und zeigt typische Merkmale eines hochgradigen orogenen Goldsystems.

Lesesteinproben: Über 200 goldhaltige Lesesteine, durchschnittlich ~14 g/t Au

Top-Proben: 462 g/t Au 380 g/t Au 180,5 g/t Au



Historische Bohrergebnisse: 17,9 m @ 4,3 g/t Au inkl. 2,1 m @ 24,8 g/t Au (Bohrloch ISON004)

0,41 m @ 54,0 g/t Au (Bohrloch ISON014)

4,1 m @ 3,2 g/t Au (Bohrloch BelKan001)

Geologie: Fünf vorrangige Zielzonen entlang eines 6,7 km mineralisierten Korridors

Günstiger Kontakt zwischen Tonalit und mafischen Vulkaniten

Entlang der Reisjärvi-Scherzone - einer crustalen Hauptstruktur Nordique plant, im Q3 BOT-Bohrungen (Base-of-Till) durchzuführen - Finnlands Standardmethode zur Identifizierung von Anomalien unter dünner Gletscherdecke - und im Anschluss im Q4 Diamantbohrungen einzuleiten. Finnland - Die stille Goldmacht Europas

Finnland entwickelt sich rasant zu einer der besten Jurisdiktionen für Goldexploration weltweit. Highlights: Kittilä-Mine (Agnico Eagle): größte Goldmine Europas (~234.000 oz in 2023)

Rupert Resources: €?1,2 Mrd. Bewertung dank der Ikkari-Entdeckung

Erstklassige Infrastruktur, transparente Genehmigungsverfahren, kommunale Unterstützung

Mit modernen Laboren, einem erfahrenen Dienstleistungsnetz und ganzjährig zugänglicher Logistik senkt Finnland die Einstiegshürden massiv. Für Nordique bedeutet das: schnellerer Explorationsfortschritt bei geringeren Kosten - ein klarer Wettbewerbsvorteil. Benchmark: Rupert Resources vs. Nordique Resources Kennzahl Nordique Resources Rupert Resources Projektstatus Frühe Exploration Ressourcen-/PFS-Phase Hauptprojekt Isoneva (11 km²) Ikkari + Pahtavaara Bohrergebnisse 17,9 m @ 4,3 g/t Au ~47 m @ 4,0 g/t Au Marktkapitalisierung ~€?7 Mio. ~€?1,2 Mrd. Schlüsselinvestoren Brancheninsider & Kapitalprofis Agnico Eagle, Dundee, u.a.

Wichtig: Nordique muss kein zweites Rupert werden. Schon eine Verzehnfachung des aktuellen Kursniveaus würde das Unternehmen unterhalb der Mittelklasse-Bewertungen positionieren - bei deutlich höherem Explorationspotenzial. Makrotrends: Gold auf Allzeithoch Der Goldpreis klettert nicht nur - er explodiert. Aktueller Preis: US$?3.350-3.450/oz

2023 Preis: ~US$?1.800/oz

Goldman Sachs Prognose: US$?3.700+ bis Jahresende Die jüngste US-Luftoffensive im Iran verstärkt den geopolitischen Risikoaufschlag zusätzlich. Zentralbanken kaufen in Rekordmengen, Fiatwährungen verlieren an Vertrauen - Explorationsfirmen erleben ein Comeback. Nordique trifft den Markt zur perfekten Zeit. Kommende Meilensteine Ereignis Zeitrahmen Wirkung Endgültige Vereinbarung 26. Juni 2025 De-Risking & Projektstart BOT-Bohrstart Q3 2025 Geochemisches Targeting Phase-1 Diamantbohrungen Q4 2025 - Q1 2026 Potenzial für Neubewertung Weitere Kapitalerhöhungen Geplant bei Bedarf Expansion bei besserem Kursniveau Fazit Die Strategie ist klar: Das Projekt ist echt. Hochgradig, gesichert, strategisch positioniert.

Die Jurisdiktion ist erstklassig.

Gold befindet sich in einem Superzyklus.

Nordique ist finanziert und bereit. Mit einer Bewertung unter €?10 Mio., Bohrgehalten von bis zu 462 g/t Au und einem klaren Fahrplan zur Ressourcendefinition steht Nordique nicht mehr am Anfang - sondern kurz vor dem Durchbruch. Jetzt ist der Moment für Frühinvestoren. Weitere Informationen unter: www.nordiqueresources.com



