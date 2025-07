Nordique forciert Exploration beim Goldprojekt Isoneva nach Abschluss der endgültigen Vereinbarung

Anzeige / Werbung Nordique Resources (FSE: V0U | WKN: A3EV4N) hat nach der kürzlich unterzeichneten endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von 100 % des Goldprojekts Isoneva in Finnland keine Zeit verloren. Dieser Artikel wurde von Nordique Resources Inc. genehmigt und veröffentlicht. Willkommen zurück, liebe Leser! mit Abschluss des Vertrags hat das Unternehmen nun ein detailliertes, gestaffeltes Explorationsprogramm für die zweite Hälfte 2025 und Anfang 2026 vorgestellt - der nächste Schritt auf dem Wachstumspfad beginnt. Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken! Wichtigste Eckpunkte Endgültige Vereinbarung abgeschlossen: Nordique hat sich den vollständigen Erwerb des 11,5?km² großen Isoneva-Projekts im Western Finland Gold Belt gesichert.

Phase 1 in Vorbereitung: Base-of-Till-(BOT)-Bohrungen starten im dritten Quartal 2025, fokussiert auf hochgradige Lesesteinzüge und Gold-in-Till-Anomalien.

Technische Führung: Das Programm wird von Gemdales erfahrenem Team geleitet - mit über 20 Jahren Erfahrung im finnischen Goldgürtel.

Das Programm wird von Gemdales erfahrenem Team geleitet - mit über 20 Jahren Erfahrung im finnischen Goldgürtel. Anschlussbohrungen: Diamantbohrungen über bis zu 1.000?Meter geplant für das erste Quartal 2026 - zur Erkundung von Größe und Kontinuität der Mineralisierung. Warum das bedeutend ist Dieses Update markiert Nordiques Übergang vom Explorationsrechtinhaber zum aktiven Explorationsunternehmen. Mit der vertraglich gesicherten Isoneva-Liegenschaft fokussiert sich das Unternehmen nun auf drei zentrale Goldzonen, die mit modernen, systematischen Methoden erkundet werden - speziell zugeschnitten auf Finnlands vergletschertes Gelände. CEO Sharyn Alexander erklärte dazu: "Base-of-Till-Bohrungen sind optimal auf das Gelände in Finnland abgestimmt und ermöglichen uns, schnell in mineralisierte Zonen einzutauchen. Das Programm ist auf stetige Updates und hochwertige Zieldefinitionen für Anfang 2026 ausgelegt." Phase 1: BOT-Explorationsprogramm Die Base-of-Till-(BOT)-Bohrungen sollen im dritten Quartal 2025 starten und bis ins vierte Quartal fortgeführt werden. Ziel ist es, folgende Zonen zu testen: Ursprung der bis zu 462 g/t Au starken Lesesteine

starken Lesesteine Gold-in-Till-Anomalien , die mit geophysikalischen Zielzonen übereinstimmen

, die mit geophysikalischen Zielzonen übereinstimmen Unterexplorierte Bereiche entlang bedeutender struktureller Linien Technische Details: Rund 500 flache BOT-Bohrungen in den drei Hauptzonen Uunikangas, Tiaskuru, Korpisalo

in den drei Hauptzonen Bohrlinienabstand: 100-400 Meter , Stichproben alle 40 Meter

, Stichproben alle 40 Meter Weitere Infill-Bohrungen je nach Ergebnissen BOT-Bohrungen liefern präzise geochemische und lithologische Informationen unter dünner Gletscherdecke - mit minimalem ökologischen Fußabdruck und niedrigen Kosten. Zielzonen im Überblick Uunikangas: Bekanntes System mit schervergütetem Gold

Lesestein-Höchstwerte: 462 g/t Au , 180,5 g/t Au

, Historische Bohrergebnisse: 17,9 m @ 4,3 g/t Au , inkl. 2,1 m @ 24,8 g/t Au (ISON004) 3,3 m @ 2,4 g/t Au (ISON020) 4,1 m @ 3,2 g/t Au (BelKan001)

Tiaskuru: Strukturell komplexe Zone mit hochgradigen Quarz-Karbonat-Arsenopyrit-Gängen

Historische Bohrergebnisse: 0,41 m @ 54 g/t Au 0,44 m @ 18,1 g/t Au

Lesesteinproben: bis zu 106 g/t Au Korpisalo: Noch ungetestete Zone mit weitreichenden Gold- und Kupferanomalien

Auffällige IP-Anomalie mit hohem Sulfidgehalt

Bisher keine historischen Bohrungen Diese drei Zonen bilden den initialen Explorationsfokus mit mehreren potenziellen Pfaden zur Entdeckung. Diamantbohrungen ab Q1 2026 Abhängig von den BOT-Ergebnissen plant Nordique im ersten Quartal 2026 Diamantbohrungen über bis zu 1.000 Meter. Der Winter ist ideal, um über zugefrorene oder sumpfige Gebiete zuzugreifen - bei minimaler Bodeneinwirkung. Die Bohrziele werden priorisiert anhand von: Geochemie aus BOT- und Till-Proben

Verteilung der Lesesteine

Historischen Bohrergebnissen & struktureller Interpretation Ziel ist es, hochgradige, zusammenhängende Mineralisierungen im Grundgestein zu lokalisieren und auszubauen. Strategischer Kontext: Gold-Bullenmarkt + Finnland als Vorteil Mit Goldpreisen über US$?3.350/oz stehen Explorationswerte mit klarem Fahrplan, stabiler Jurisdiktion und Entdeckungspotenzial im Rampenlicht. Finnland bietet: Transparente Genehmigungsverfahren

Top-10 weltweit laut Fraser Institute

Bestehende Infrastruktur, niedrige Kapitalkosten Nordique ist kapitalisiert, strukturiert und bereit. Nächste Schritte und Katalysatoren Ereignis Zeitrahmen Bedeutung BOT-Bohrstart Q3 2025 Explorationsprogramm beginnt Erste geochemische Analysen Q4 2025 Zieldefinition für Diamantbohrungen Start der Diamantbohrungen Q1 2026 Potenziell richtungsweisende Treffer Analyseergebnisse & Marktreaktion fortlaufend Nachrichtengetriebene Neubewertung Fazit Mit der finalisierten Übernahme von Isoneva und dem nun startenden Explorationsprogramm betritt Nordique Resources die nächste Stufe. Das gestaffelte, technisch fundierte Vorgehen verbindet moderne Methoden mit erfahrenem Team und Rückenwind durch den Gold-Bullenmarkt. Von hier aus bringt uns jeder gebohrte Meter näher an die mögliche Entdeckung eines neuen hochgradigen Goldsystems in Finnland. ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu. 1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie: Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen. 