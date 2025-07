Anzeige / Werbung

Noch unentdeckt, aber nicht mehr lange! Dieser europäische Goldexplorer hebt gerade mächtig ab - mit Top-Bohrtreffern, starker Finanzierung und explosivem Bewertungshebel!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold könnte schon bald in dieselbe Liga wie Lithium, Nickel oder Kobalt aufrücken: Nicht wegen echter Knappheit im Boden, sondern weil immer mehr Besitzer ihr Metall einfach nicht mehr hergeben. Zentralbanken entziehen dem Markt zusätzlich Angebot - 95 % von ihnen wollen ihre Reserven in den kommenden zwölf Monaten weiter ausbauen. Hinter dem Run steckt ein tiefes Misstrauen in den US-Dollar, der Ukraine-Krieg, das Einfrieren von Vermögen sowie Trumps Rückkehr ins Weiße Haus und wachsende Zweifel an der Unabhängigkeit der Fed.

Seit dem Wahltief im November 2024 hat Gold um über ein Drittel zugelegt und im April 2025 ein Rekordhoch von rund 3.500,- US-Dollar pröUnze markiert. Die Rallye katapultiert auch Minenwerte, wie beispielsweise Valkea Resources (WKN: A40N7A), nach oben.

Gold ist auf dem Weg vom Nischen-"Safehaven' zum unverzichtbaren, "kritischen" Rohstoff - und wer früh einsteigt, sichert sich einen Platz in der ersten Reihe.

Während aber viele Investoren blind in Kanada, den USA oder Australien nach dem nächsten mega Rohstoff-Deal suchen, eröffnet sich gerade vor der Haustür eine spektakuläre Gelegenheit - und kaum jemand hat sie auf dem Schirm! In der besten Bergbaujurisdiktion der EU, entfaltet gerade ein Projekt die Kraft, um zum nächsten europäischen Goldstar züavancieren: Valkea Resources (WKN: A40N7A)!

Valkea Resources - Das Gold-Revival im Herzen Europas nimmt Fahrt auf!

Finnland ist längst kein Geheimtipp mehr, zumindest unter den Goldbugs. Politische Stabilität, transparente Genehmigungsprozesse und ein aktives Explorationsumfeld katapultieren das Land sogar an die Spitze Europas. Besonders das zentrale Lappland hat sich züeinem Magneten für Goldexplorerentwickelt - mit hochgradigen Vorkommen, herausragender Infrastruktur und Nahe an Europas größtem Goldproduzenten: AgnicöEagle.

Quelle: Valkea Resources

Direkt im Zentrum des "Central Lapland Greenstone Belt' (CLGB), entwickelt Valkea Resources (WKN: A40N7A) unter anderem sein hochgradiges "Paana'-Projekt, das offenbar gerade richtig durchstartet und in Fahrt kommt.

"Paana' liefert: Jedes Bohrloch ein Treffer - und das sollte gerade einmal der Anfang sein!

Valkea (WKN: A40N7A) veröffentlichte im Frühjahr die Ergebnisse seines ersten Bohrprogramms - mit durchschlagendem Erfolg: Alle sechs Bohrlöcher durchschnitten Goldmineralisierungen, und was für welche:

Im neüetablierten "Koivu'-Trend durchteufte die Bohrung AW-24-005 36,45 m mit 1,50 g/t Au, darin 15,35 m mit 3,43 g/t Au und 2,75 m mit 12,92 g/t Au - gekrönt von einem Spitzenwert von 0,50 m mit 64,20 g/t Au. Parallel züdiesen Hammer Ergebnissen bestätigte das Bohrloch AW-24-004 die Mächtigkeit des Systems mit 37,95 m @ 0,61 g/t Au inkl. 12,65 m @ 1,25 g/t Au und 1,50 m @ 4,99 g/t Au sowie tieferen 20,25 m @ 0,37 g/t Au inkl. 4,45 m @ 1,10 g/t Au.

Quelle: Valkea Resources

Auch die "Honka'-Zone glänzt: AW-24-003 lieferte grandiose 10,25 m @ 1,45 g/t Au mit 4,75 m @ 2,77 g/t Au, während AW-24-006 mit 9,20 m @ 0,99 g/t Au beendete, worin zudem 1,55 m @ 5,03 g/t Au stecken. Und selbst die "Step-outs' AW-24-001 lieferten mit gewaltigen 8,60 m @ 1,03 g/t Au, inkl. 0,50 m @ 4,53 g/t Aurespektive AW-24-002 mit 15,50 m @ 0,55 g/t Au, inkl. 3,50 m @ 1,87 g/t Au überzeugend. Damit haben alle sechs Bohrungen Goldmineralisierungen durchschnitten und die Kontinuität über mindestens 100 m bestätigt - ein starkes Signal für weiteres Ressourcenwachstum.

Besonders die "Koivu'-Zone sticht mit seinen 36,45 m mit 1,50 g/t Gold, inklusive 15,35 m @ 3,43 g/t Gold, 2,75 m @ 12,92 g/t Gold hervor!

Es sieht verdächtig danach aus, als würden diese Ergebnisse den Beginn einer gröflächigen Entdeckungmarkieren - vergleichbar mit frühen Phasen bei Rupert Resources, ein Unternehmen, das im gleichen Gürtel tätig ist und von April 2020 bis April 2022 eine sagenhafte Kursperformance von etwa 1.100 % bzw. etwa 0,40 CAD auf bis züfast 4,80 CAD hinlegte!

Bewertungsvergleich: Valkea noch auf Pennystock-Niveau!

Ein Blick die Marktkapitalisierungen offenbart: Valkea Resources (WKN: A40N7A) ist im Vergleich züregionalen Mitbewerbern mit seinen nur rund 17 Mio. CAD massiv unterbewertet. Natürlich hinkt der Vergleich mit Rupert Resources, deren Marktkapitalisierung aktuell bei rund 1,12 Mrd. CAD liegt, aufgrund der im Jahr 2020 gemachten Discovery, was allerdings auf der anderen Seite verdeutlicht, was möglich ist, wenn man eine solche Discovery landet, was bei Valkea ebenfalls möglich sein könnte.

Quelle: ca.yahoöcom

Aber auch die Bewertung von Aurion (~60 Mio. CAD) zeigt, was in der Region bei anhaltend guten Bohrergebnissen gehen kann! Mit Rupert beispielsweise hätte man in nur zwei Jahren seinen Einsatz verelffacht, und aus überschaubaren 2.000,- CAD gröe 24.000,- CAD gemacht. Und auf die gleiche Schiene könnte Valkea Resources (WKN: A40N7A) eingebogen sein.

Mit vergleichbarer Bohrperformance und sehr ähnlicher geologischer Lage wie Rupert ist ein gewaltiger Kursausbruch bei Valkea Resources (WKN: A40N7A) absolut im Bereich des Möglichen!

Kapital & Kontrolle: Diese Aktie hat strukturellen Hebel!

Dank seiner jüngsten 4,1 Mio. CAD Finanzierung ist Valkea (WKN: A40N7A) nun gut kapitalisiert, für die nächste Explorationsphase. Besonders auffallend ist, dass einer der renommiertesten Gold-Investoren Nordamerikas, Michael Gentile, mit einem 9,9 % Anteil mittlerweile Ankeraktionär ist. Aber auch die andere Kapital- und Aktionärsstruktur lässt staunen…

Geniale Kapitalstruktur:

Aktien im Umlauf: 48,6 Millionen

Marktkapitalisierung: ~14,6 Mio. CAD

Voll verwässert: 76,9 Mio. Aktien

Cash: ~4,1 Mio. CAD

Ebensögeniale Aktionärsstruktur:

Cornerstone-Investoren (Gentile u.a.): 29 %

S2 Resources: 22 %

HNW & Sonstige: 23 %

Management & Directors: 15 %

Institutionelle Investoren: 11 %

Quelle: Valkea Resources

Was hier für sich und Valkea Resources (WKN: A40N7A) spricht ist, dass sich der Gröteil der im Umlauf befindlichen Aktien in festen Händen befindet! Der sogenannte "Free Float' - also der frei verfügbare Handelsanteil - ist dadurch extrem gering. Das führt zwar automatisch zu niedrigeren Handelsvoluminaan den Börsen aber auch zu größeren Kursausschlägen, wenn größere Stückzahlen geordert werden.

Für Investoren bedeutet das: Kommen positive News oder institutionelles Kaufinteresse in den Markt, kann es aufgrund der engen Struktur zu explosiven Kursbewegungen kommen.

Fazit: Kurskatalysatoren in Vorbereitung!

Die Sommermonate sind entscheidend: Neue Zielgebiete im "Paana'-Projekt, inklusive der "Honka'-Zone, sollen über Bohrungen weiter aufgeschlüsselt werden. Auch strukturelle Ziele entlang der "Koivu'-Zone stehen bereit für die nächste Explorationsphase.

Valkea Resources (WKN: A40N7A) ist zweifellos eine der spannendsten Gold-Stories in Europa. Die Kombination aus hochgradigen Bohrergebnissen, einer der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt, strategischen Investoren wie Michael Gentile und einer klaren Wachstumsstrategie bildet ein Fundament, das für Investoren enormes Potenzial verspricht.

Mit einer aktuellen Marktbewertung von nur rund 17 Mio. CAD und "Peer'-Vergleichen, die ein Vielfaches davon aufrufen, besteht hier eine aüergewöhnliche Neubewertungschance. Die enge Kapitalstruktur, starke Nachbarschaft zu AgnicöEagle und Rupert Resources und ein aktiver Explorationsfahrplan sorgen für zusätzliche Hebel. Wer jetzt nicht zugreift, könnte sich schon bald ärgern, nur Zuschauer bei der nächsten Gold-Rallye gewesen züsein.

Viel Erfolg beim Investieren wünscht Ihnen das Team von

Spekulanten Insider

Quellen: Valkea Resources, https://tradingeconomics.com/finland/gold-reserves, https://www.thenomadtoday.com/articulötourism/gold-of-lapland/20190708140103002397.html, https://2024.minexeurasia.com/2024/12/24/global-gold-production-töpeak-in-2024-enter-long-term-decline/,

