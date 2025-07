Es geht noch weiter...: Rekordserie ohne Ende: Richtig investiert verwandelt der Goldpreis jeden Euro in glänzendes Vermögen!

Anzeige / Werbung

Gold steht 2025 söglänzend?da?wie seit Jahrzehnten nicht: Laut dem Mid-Year-Outlook des World Gold Council kletterte der Preis im ersten Halbjahr um satte?26% in?USD und markierte 26 neue Allzeithochs!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

diese vielen neuen Allzeithochs kommen nicht von ungefähr. Vielmehr werden sie getragen von einem Mix aus Dollar-Schwäche, anhaltend niedrigen Realzinsen und geopolitischer Unsicherheit. Parallel dazüsorgt eine historische Kaufwelle der Zentralbanken für zusätzlichen Rückenwind: In jedem der vergangenen drei?Jahre wurden über?1.000?t Gold akkumuliert, und 76% der befragten Notenbanken wollen ihre Bestände in den nächsten fünf?Jahren weiter aufstocken. Selbst Leitmedien sprechen von einem "globalen Gold-Rush", nachdem das Edelmetall im April mit 3.500,-?USD ein neues Rekordhoch erreichte und sich seitdem oberhalb von 3.300,-?USD behauptet.

Genau in dieses marktfreundliche Umfeld prescht Valkea Resources (WKN?A40N7A): Nach einer 100-prozentigen Trefferquote bei der Erstbohrkampagne und einer Kursverdopplung binnen weniger Tage startet das Unternehmen jetzt die nächste, aggressiv angelegte Bohroffensive auf seinem finnischen "Paana'-Projekt.

Ziel sind die Ausdehnung der hochgradigen "Koivu'-Zone sowie Tests neuer Strukturen?- Maßnahmen, deren Erfolgspotenzial vom aktuellen Gold-Superzyklus unmittelbar multipliziert wird. Mit anderen Worten: Während Gold die Hauptbühne erobert, liefert Valkea Resources (WKN?A40N7A) die Story, die Anlegern im heißen Marktumfeld den entscheidenden Hebel bieten kann.

Unser Timing? Punktlandung! +100% seit Veröffentlichung!

Dass wir mit unserer Valkea Resources (WKN: A40N7A) Information vom 10. Juli 2025 ( Artikel bei wallstreet-online.de ) den richtigen Riecher hatten, zeigt der Chart eindeutig: Wer damals eingestiegen ist, konnte seinen Einsatz innerhalb weniger Tage verdoppeln!

Chart-Quelle: Wallstreet Online bearbeitet Spekulanten Insider (Stand 17.07.25)

Die Aktie von Valkea Resources (WKN: A40N7A) hat sich seitdem von unter 0,23 EUR auf über 0,45 EURkatapultiert - ein Kursfeuerwerk, das gerade erst begonnen haben dürfte. Der Ausbruch erfolgte nämlich exakt mit den ersten Bohr-Updates - und die nächste Welle könnte schon mit dem anstehenden Bohrstartfolgen.

Valkea Resources startet neue Bohroffensive - Jetzt wird's ernst im finnischen Goldgürtel!

Während viele Junior-Explorer nur mit Absichtserklärungen glänzen, lässt Valkea Resources (WKN: A40N7A) erneut Taten sprechen: Das Unternehmen hat den Startschuss für die nächste Bohrphase auf seinem "Paana'-Projekt gegeben! Die Vorbereitungen laufen bereits - Bohrgeräte werden positioniert, Zufahrten geschaffen und Zielzonen klar markiert. Jetzt geht es darum, den bereits erfolgten Volltreffern weitere hochgradige Goldfunde folgen zülassen.

Nach dem Volltreffer kommt die Ausdehnung!

Im Frühjahr 2025 sorgte Valkea (WKN: A40N7A) mit seiner Erstbohrkampagne für Furore. Sechs von sechs Bohrlöchern trafen Gold - darunter die spektakuläre Entdeckung in der "Koivu'-Zone mit 15,40?m @ 3,43?g/t Gold inklusive 2,75?m mit 12,92?g/t Gold! Diese neuen Bohrungen zielen nun auf die Erweiterung dieser Zone - sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens.

Quelle: Valkea Resources

Dabei besonders spannend: Der nächste Bohrzyklus wird auf die "Koivu'-Erweiterung, neue Zielstrukturen westlich davon sowie das "Honka'-Areal ausgerichtet - alles Gebiete mit nachgewiesenem Goldsystem.

Der Bohr-Plan: Aggressiv & strategisch!

Bohrstart: schon im Juli oder August

schon im Juli oder August Ziele: Fortsetzung "Koivu', Erweiterung nach Westen, Erkundung "Honka'

Fortsetzung "Koivu', Erweiterung nach Westen, Erkundung "Honka' Vorbereitung: Wege und Plattformen werden derzeit gebaut

Wege und Plattformen werden derzeit gebaut Strategie: Ausbaübestehender Entdeckungen + systematische Tests neuer Zielgebiete

CEO Chris Donaldson sagte:

"Wir sind begeistert von den bisherigen Ergebnissen und wollen diesen Schwung nutzen. Die Vorbereitungen laufen nach Plan - unser Team ist motiviert, die nächste Phase voranzutreiben."

Warum dieser Newsflow entscheidend ist!

Bohrergebnisse sind der Herzschlag jedes Explorers - doch sie wirken nur dann nachhaltig, wenn sie gezielt weiterentwickelt werden. Genaüdas macht Valkea (WKN: A40N7A) jetzt. Das Unternehmen will nicht nur wiederholen, sondern skalieren- mit einem klaren Fokus auf hochgradige Entdeckungen, flache Bohrziele und Erweiterungspotenzial.

Fazit: Valkea liefert wieder - und jetzt mit Rückenwind!

Mit der nun beginnenden zweiten Bohrphase erhöht Valkea Resources (WKN: A40N7A) deutlich das Tempo. Das Ziel ist klar: Aus spektakulären Einzeltreffern eine strukturierte, wirtschaftlich verwertbare Lagerstätte züformen. Und genaüdafür stehen die aktuellen Maßnahmen - entschlossen, systematisch, wachstumsorientiert.

Wer bisher noch gezögert hat: Jetzt ist der Moment, aufzuspringen!?Denn während andere noch reden, schafft Valkea (WKN: A40N7A) die Voraussetzungen für den nächsten Gold-Hype, und dass, mitten in Europa.

Viel Erfolg beim Investieren wünscht Ihnen das Team von

Spekulanten Insider

Quellen: World Gold Council, Reuters, The Australian, Valkea Resources

Risikohinweise und Haftungsausschluss:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere, vor allem aber in Hebelzertifikate, ist mit hohen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es jederzeit züerheblichen Kursverlusten bis hin zum Totalverlust kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in Hebelzertifikate, (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiköbis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei Spekulanten Insider vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von Spekulanten Insider für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von Spekulanten Insider dienen ausschließlich züInformationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der Spekulanten Insider-Publikationen kein Beratungsvertrag züStande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der Spekulanten Insider-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch Spekulanten Insider veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von Spekulanten Insider enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den Spekulanten Insider-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben züInteressenskonflikten!

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände behalten sich aber vor, züjedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen erhalten hierfür aber dennoch ein Entgelt über sogenannte third parties. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von Spekulanten Insider ausdrücklich NICHT um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmen. Ergänzend hierzügilt zudem der Disclaimer der JS Research GmbH unter dem folgenden Link: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

Medieninhaber & Herausgeber:

JS Research GmbH

Bergmannsweg 7A

59939 Olsberg

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 R

StV: Jörg Schulte

Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,CA78165J1057,CA05156F1071,XD0002747026,CA91916W1014