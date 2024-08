Die Sony Group Corporation hat eine signifikante Preiserhöhung für ihre PlayStation 5 (PS5) Konsole in Japan angekündigt. Ab September 2024 wird die Standardversion der PS5 79.980 Yen kosten, was einer Steigerung von 19% entspricht. Diese Entscheidung spiegelt die Herausforderungen im globalen wirtschaftlichen Umfeld wider und wurde vom Markt positiv aufgenommen, was zu einem Kursanstieg der Sony-Aktie führte.

Starkes Wachstum im Spielesektor

Der Geschäftsbereich Game & Network Services (G&NS) von Sony verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 ein beeindruckendes Wachstum von 12% im Jahresvergleich. Mit Umsätzen von 864,9 Milliarden Yen trug dieser Sektor maßgeblich zum Gesamterfolg des Unternehmens bei. Sony plant, die Erfolgsserie durch die Erweiterung der PlayStation-Nutzerbasis und die Verbesserung von Gaming-Erlebnissen [...]

