DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

AEON CO. LTD ADR/1 O.N. JUS US0076271024 29.08.2024 HZE/EOT

FAST RETAIL. CO. ADR 1/10 FR70 US31188H1014 29.08.2024 HZE/EOT

GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 6GAA US40053W1018 29.08.2024 HZE/EOT

SEVEN+I HLDGS UNSP.ADR 1 S6MA US81783H1059 29.08.2024 HZE/EOT

