Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy GmbH (BEE) hat Mitte August 2024 den Bau seines ersten Batteriespeicher mit einer Kapazität von rund 12 MW in Deutschland begonnen. Der Batteriespeicher soll im vierten Quartal in Betrieb gehen. Mit dem Bau des Speichers leistet BEE einen ersten Beitrag zum Flexibilitätszubau in Deutschland.



Der Batteriespeicher befindet sich in der Gemeinde Merseburg und wird von dem deutschen Photovoltaik-Spezialisten Goldbeck Solar errichtet. Die Finanzierung des Projekts erfolgt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kreditbank AG (DKB). Die Vermarktung des Speichers wird durch den Optimierer Entrix aus München betreut.



"Wir fühlen uns geehrt, mit einem so bekannten IPP wie Blue Elephant Energy zusammenzuarbeiten. BEE ist ein Vorreiter der Energiewende, die perfekt mit unserer Vision übereinstimmt. Die Zusammenarbeit mit BEE unterstreicht unsere marktführende Position in Deutschland. Die Zusammenführung der Expertise von BEE mit der unseren verspricht ein fantastisches langfristiges Ergebnis", so Lars Löhle, CCO bei Entrix.



"Mit unserem langjährigem Kunden BEE, die erste Batteriespeicher Anlage zu realisieren, ist ein wichtiger Beitrag zur Netzentlastung und somit ein weiterer Schritt in Richtung des Ausbaues von Erneuerbaren Energien" kommentiert Patrick Pokorny, Head of BESS bei Goldbeck Solar.



"Stromspeicher sind ein elementarer Baustein für das Gelingen der Energiewende. In den letzten Monaten hat der Speicherausbau in Deutschland deutlich an Dynamik gewonnen. Das Projekt von Blue Elephant Energy ist vorbildhaft dafür, wie es technisch und wirtschaftlich gelingt, den Speicherausbau voranzutreiben", Matthias Burger, Leiter der Region Süd bei der Deutschen Kreditbank AG (DKB). Mit einem Kreditvolumen von 14 Mrd. ist die DKB die größte Finanzierin Erneuerbarer Energien in Deutschland.



"Der Baubeginn unseres ersten Batteriespeichers stellt für uns einen wichtigen Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte dar", kommentiert Tim Kallas, Chief Investment Officer der Blue Elephant Energy GmbH. "Mit unserem ersten Batteriepeicher leisten wir einen aktiven Beitrag zur weiteren Flexibilisierung und damit zur Entlastung der Stromnetze. Viele weitere Projekte sollen folgen."



Die Blue Elephant Energy GmbH entwickelt, erwirbt und betreibt Solar- und Windparks sowie Batteriespeicher in neun Ländern mit Fokus auf West- und Zentraleuropa. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurde ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von derzeit 1.642 MWp aufgebaut, wovon sich ein Teil im Bau befindet. BEEs erneuerbare Energieanlagen tragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei: Bis Ende 2023 hat die BEE 3.016.623 t CO 2 eingespart und 2.398.323 Haushalte mit sauberer Energie versorgt. BEE hat sich zudem rund 4 GWp weitere Solarparkkapazität im Rahmen von eigenen Entwickungsaktivitäten und Co-Ent-wicklungsvereinbarungen gesichert.



