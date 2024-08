Oracle - ORCL: mögliche Kooperation mit Google & Microsoft könnte Kursphantasien beflügeln!

Gewinnwachstum wieder zweistelligPullback-Setup bei der Oracle-Aktie (ORCL)

Setzt der Datenbank-Spezialist den Aufwärtstrend fort?

Oracle (ORCL) - ISIN US68389X1054

Rückblick: Mit einem Kursplus von etwas über 21 Prozent in einem Aufwärtstrend präsentiert sich die Oracle-Aktie in einem soliden Aufwärtstrend, der sich mit einem baldigen Überschreiten des Pivot- und Allzeithochs vom 15. Juli fortsetzen würde. Der Test des 20er-EMA am gestrigen Mittwoch mit dem Schlusskurs über der grünen Linie deutet an, dass das Wertpapier weiter nach oben will.

Oracle-Aktie: Chart vom 28.08.2024, Kürzel: ORCL Kurs: 137.88 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bis zu den Quartalszahlen am 9. September wäre ein kurzfristiger Swingtrade mit Kursziel beim zuvor genannten Pivot- und Allzeithoch denkbar.

Mögliches bärisches Szenario

Mit Kursen unter der gelben Linie würde die Oracle-Aktie an Momentum verlieren, so dass wir dann auf eine spätere Einstiegsmöglichkeit warten sollten. An der grundsätzlich positiven Einstellung zum Datenbankspezialisten aus dem kalifonrnischen Santa Clara würden wir aber festhalten.

Meinung:

Die Cloud-Landschaft erlebt eine revolutionäre Wende: Oracle, einst für seine geschlossene Strategie bekannt, öffnet überraschend seine Türen. In einer bahnbrechenden Entwicklung lädt der Tech-Gigant Google und Microsoft ein, ihre Dienste auf Oracles Cloud-Infrastruktur anzubieten. Gleichzeitig plant Oracle, seine renommierten Datenbank-Lösungen auf fremden Cloud-Plattformen verfügbar zu machen. Im Zentrum dieser Transformation steht eine weitreichende Allianz zwischen Oracle und Google Cloud. Diese Partnerschaft verspricht Kunden eine nie dagewesene Flexibilität, indem sie die Stärken der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) mit Googles innovativen Cloud-Technologien nahtlos verknüpfen können. Dementsprechend dürfen wir erwarten, dass die Oracle-Aktie stärker zulegt, sobald sich die Kooperationen konkretisieren. In fundamentaler Hinsicht überzeugte, das Unternehmen in den vergangenen beiden Jahren mmit zweistelligem Gewinnwachstum, was sich nach aktuellen Prognosen im laufenden Jahr fortsetzen dürfte.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 379.98 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 657.09 Mio. USD

Meine Meinung zu Oracle ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.computerwoche.de/article/2834696/oracle-schliesst-partnerschaften-mit-google-und-microsoft.html

Veröffentlichungsdatum: 29.08.2024

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.