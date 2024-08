Leverkusen/Köln - Bei einem Unfall an der Rheinbrücke zwischen Leverkusen und Köln ist am Donnerstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei Personen seien dabei lebensgefährlich verletzt worden, vier weitere leicht, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger".



Nach ersten Erkenntnissen sollen demnach bei Bauarbeiten an der Brücke Teile herabgestürzt sein. Wie die Zeitung unter Berufung auf die Kölner Feuerwehr weiter schreibt, handele es sich um einen Arbeitsunfall. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Weitere Hintergründe waren zunächst noch unklar.



Die alte Rheinbrücke auf der Autobahn A1 wird derzeit abgerissen, gleichzeitig wird eine neue Brücke gebaut, die bereits befahren wird.

