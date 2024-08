Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) den Umsatz deutlich verbessert und das EBIT nahezu verfünffacht. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel an und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage basiere das Umsatzwachstum auf dem Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, das im vergangenen Jahr knapp 85 Prozent zu den Konzernerlösen beigesteuert habe. Zu der Ergebnissteigerung habe jedes einzelne Geschäftsfeld beigetragen, wenngleich auch hier der Löwenanteil auf das Fotofinishing entfallen sei. Auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen bewege sich CEWE laut GSC nach den ersten beiden Quartalen beim Umsatz in der oberen Hälfte und bei den Ergebniskennzahlen teils deutlich oberhalb der eigenen Prognosekorridore. Auf Grundlage der erfreulichen Halbjahreszahlen sowie der rollierenden Zwölfmonatswerte habe der Analyst seine Schätzungen heraufgesetzt. In der Folge erhöht er das Kursziel auf 148 Euro (zuvor: 140 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.08.2024, 10:55 Uhr)



