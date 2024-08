FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS TRACSIS PRICE TARGET TO 1150 (1245) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 530 (580) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1290 (1491) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES WHITBREAD TO 'OUTPERF,' (MARKET-PERF,) - PRICE TARGET 3300 (3140) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3362 (3013) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 3400 (3250) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2690 (2680) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CENTRICA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 150 PENCE - JPMORGAN CUTS RECKITT TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - RBC CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 40 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 440 (410) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES BROOKS MACDONALD TARGET TO 2150 (2050) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES BUNZL TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 3350 (2700) PENCE - RBC RAISES CLOSE BROTHERS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 620 (375) P, - RBC RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RATHBONES PRICE TARGET TO 1950 (1850) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 725 (700) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



