Halbjahresbericht und Aktuelle Kursentwicklung

Mercedes-Benz Finance North America LLC und Mercedes-Benz Finance Canada Inc. haben den Halbjahresbericht 2024 zum 30. Juni veröffentlicht. Diese Berichte stehen auf der offiziellen Webseite der Mercedes-Benz Group zur Verfügung. Beide Tochtergesellschaften sind vollständig im Besitz der Mercedes-Benz Group AG und finanzieren Teile der Aktivitäten des Mutterunternehmens. Die Veröffentlichung der Finanzberichte erfolgt gemäß den Transparenzrichtlinien Luxemburgs.

Im aktuellen Bericht verzeichnete die Mercedes-Benz Group einen Gewinn je Aktie von 2,95 EUR, verglichen mit 3,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz sank um 3,92 Prozent auf 36,74 Milliarden EUR. Analysten prognostizieren ein Earnings Per Share (EPS) von 11,51 EUR für das gesamte Jahr 2024.

Kursbewegungen und Analystenmeinungen

Die Aktie der Mercedes-Benz Group notierte im XETRA-Handel zuletzt nahezu unverändert bei 62,12 EUR. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 8. April 2024 bei 77,45 EUR erreicht, während das Tief am 31. Oktober 2023 bei 55,08 EUR lag. Im laufenden Jahr wird eine Dividende von 5,01 EUR erwartet, nach einer Dividende von 5,30 EUR im Vorjahr. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel bei 91,35 EUR pro Aktie an. Am 25. Oktober 2024 werden die Zahlen für das dritte Quartal 2024 erwartet, während die Prognosen für das dritte Quartal 2025 bereits auf den 23. Oktober 2025 angesetzt sind.

Mercedes-Benz Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...