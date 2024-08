In NRW liegt nun der Entwurf des Landeswärmeplanungsgesetzes vor. Die 396 Gemeinden in NRW sollen ihre individuellen Wärmepläne eigenverantwortlich erarbeiten. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat den Entwurf eines Landeswärmeplanungsgesetzes beschlossen und will diesen nun dem Landtag zuleiten. Mit der landesrechtlichen Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes will das Land Planungssicherheit für Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Unternehmen schaffen. Der Entwurf sieht vor, dass die Gemeinden ...

