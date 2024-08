© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



Super Micro Computer hat die Vorlage seines Jahresberichts verschoben. Diese Nachricht ließ die Aktien des Unternehmens am Mittwoch um 25 Prozent fallen. Anleger sind irritiert. Was ist jetzt zu tun?Grund für die Verschiebung ist die Überprüfung der internen Finanzkontrollen. Die Ankündigung folgte unmittelbar auf einen Bericht von Hindenburg Research, der dem Unternehmen Bilanzmanipulation vorwirft. Der Short-Seller hat eine Short-Position in Super Micro aufgebaut und erhebt schwere Vorwürfe, darunter nicht offengelegte Transaktionen und die Nichteinhaltung von Exportkontrollen. Hindenburg gab an, eine dreimonatige Untersuchung durchgeführt zu haben, die auf Interviews mit ehemaligen …