Die Kursentwicklung der Super Micro Computer-Aktie (WKN: A0MKJF) ist dieser Tage alles andere als super. Nachdem das Papier des Serverspezialisten bereits am Dienstag und Mittwoch in Summe um über -10% nachgab, crashte die Aktie gestern im US-Handel um fast -20%. Was steckt hinter dem Kursdebakel des zu Jahresbeginn noch so gehypten Technologiewertes? Gestern große Vorwürfe,... Wie in meiner gestrigen Analyse der Super Micro Computer-Aktie bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...