: Fielmann steigerte den Absatz im ersten Halbjahr 2024 um drei Prozent auf rund 4,5 Millionen Brillen. Daraus entstanden Umsatzerlöse von 1,08 Milliarden Euro, was einem Plus von elf Prozent entsprach. Dabei erzielte der Konzern ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 237 Millionen Euro, was einem Plus von 14 Prozent entsprach. Die Marge verbesserte sich damit von 21,2 auf 21,7 Prozent.

Quelle

...

Den vollständigen Artikel lesen ...