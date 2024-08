Das bisherige Börsenjahr bot bei SMA Solar wenig Grund zur Freude. Rund 65 Prozent Minus stehen seit Jahresbeginn zu Buche, die Aktie notiert so tief wie seit dem Corona-Crash 2020 nicht mehr. Doch am Donnerstag zählt SMA nun zu den Top-Gewinnern an der deutschen Börse. Hoffnung macht auch ein Insiderkauf.So hat der Vorstandsvorsitzende Jürgen Reinert den Abverkauf an der Börse zum Zukauf genutzt. Wie nun mitgeteilt wurde, hat Reinert bereits am Mittwoch zu einem Kurs von 20,50 Euro je Aktie zugeschlagen ...

