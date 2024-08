© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Die Affirm-Aktie haussiert am Donnerstag zweistellig, nachdem das Unternehmen in seinem vierten Quartal einen Verlust auswies, der deutlich geringer ausfiel als von Analysten erwartet.Für das vierte Geschäftsquartal, das am 30. Juni endete, meldete Affirm einen Verlust von 14 Cent pro Aktie, der damit deutlich geringer ausfiel als der von der Wall Street prognostizierte Verlust von 48 Cent, so FactSet. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 69 Cent pro Aktie verbucht. Der Gesamtnettoumsatz von 659,2 Millionen US-Dollar übertraf die Konsensprognose von 603,7 Millionen US-Dollar deutlich. Das Bruttowarenvolumen (GMV), ein Maß für die über die Affirm-Plattform …