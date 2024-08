Nvidia - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen

Werbung







Trotz der guten Zahlen ist die Aktie des amerikanischen Chipentwicklers im Minus.



Das Unternehmen profitiert von dem anhaltenden Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz. Nvidias Wachstum ist enorm, so konnte das Unternehmen in den letzten fünf Quartalen jeweils im dreistelligen Prozent Bereich wachsen. So auch dieses Mal, denn der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich um 122 Prozent und der Gewinn um 168 Prozent auf jeweils 30 beziehungsweise 16,6 Milliarden US-Dollar. Dies steht jedoch im Kontrast zu dem Aktienkurs der nachbörslich um fast sieben Prozent gefallen ist. Ein Grund dafür ist, dass die Bruttomarge von 79 auf 76 Prozent gefallen ist, statt der Markterwartung zu steigen. Denn in der Vergangenheit war man gewohnt, dass diese die Erwartungen übertreffen werden, was jetzt ein Anzeichen für einen leichten Rückgang der Dynamik sprechen könnte.









