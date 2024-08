Adidas: Betriebsergebnis schafft neue Antriebe | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 29.08.2024

AKTIE IM FOKUS: Adidas

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 227,30 EUR

Marktkapitalisierung 40,17 Mrd. EUR

Umsatz 2023 21,43 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 29,25 %

KGV 2024* 61,44 %

4 Wochen Performance - 5,38 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 0,64 %

Branche Sportartikelhersteller

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat im ersten Halbjahr einen währungsbereinigten Umsatzzuwachs von 11 Prozent ausgewiesen. Wachstumstreiber war die Marke adidas, die um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen ist. Das Betriebsergebnis im ersten Halbjahr 2024 lag bei 346 Mio. EUR und damit deutlich über dem Wert des Vorjahreszeitraums (176 Mio. EUR). Aufgrund der verbesserten Ergebnisse im 2. Quartal hat das Unternehmen die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024 angehoben. Erwartet wird, dass der Umsatzzuwachs in einem hohen einstelligen Prozentbereich liegen wird, das Betriebsergebnis wird in einer Höhe von 1 Mrd. EUR erwartet. Mittelfristig wird eine EBIT-Marge von 10 Prozent angestrebt.

Markendynamik als auch die Konsumentenwahrnehmung haben sich schneller verbessert als die erwartet wurde, adidas hat von den sportlichen Großereignissen wie die EM, die Copa als auch von den olympischen Spielen profitiert. Neben einer starken Nachfrage nach Trikots profitierte auch die Schuhfamilien. Der Bereich Schuhe legte im 2. Quartal um 17 Prozent zu, der der Bekleidung um 6 Prozent, während der Umsatz mit Accessoires um 8 Prozent zurückging.

Der währungsbereinigte Umsatz in Europa stieg um 19 Prozent, in den Emerging Markets konnte adidas 25 Prozent zulegen, in Lateinamerika wuchs der Umsatz um 33 Prozent. China hingegen wuchs im Vergleich dazu unterdurchschnittlich um 9 Prozent, in Amerika ging der Umsatz um 8 Prozent zurück, was ausschließlich der deutlichen Reduktion des Yeezy Geschäfts zuzuschreiben ist...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.