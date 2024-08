© Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa



Birkenstock Holdings setzt seinen Wachstumskurs fort und meldet für das dritte Quartal einen Rekordumsatz von 565 Millionen Euro.Das entspricht einem Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei konstanten Wechselkursen. Der Zuwachs ist das Ergebnis einer starken Nachfrage. Besonders begehrt waren geschlossene Zehensilhouetten, deren Umsatz mehr als doppelt so schnell wuchs wie der Markendurchschnitt. In Nord-, Mittel- und Südamerika erzielte Birkenstock ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 15 Prozent. Wesentlich dazu beigetragen haben der B2B-Bereich und das Direktgeschäft (DTC). In Europa verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzplus von 19 Prozent. In der Region …