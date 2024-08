Anzeige / Werbung

NVIDIA Aktie trotz Rekorden im Minus! Rücksetzer als Einstiegschance?

Nvidia hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem kleinen Hersteller von Grafikprozessoren zu einem globalen Technologieriesen entwickelt, der die Zukunft von Künstlicher Intelligenz (KI), Gaming und autonomen Fahrzeugen maßgeblich mitgestaltet. Das 1993 von Jensen Huang, Chris Malachowsky und Curtis Priem gegründete Unternehmen begann zunächst als Entwickler von Grafikprozessoren (GPUs) für den Gaming-Markt. Doch im Laufe der Jahre hat Nvidia seine technologischen Fähigkeiten kontinuierlich erweitert und revolutioniert, was weit über das ursprüngliche Kerngeschäft hinausgeht.

Nvidias Fähigkeit, sich ständig neu zu erfinden und seine Technologien in aufstrebende Märkte zu integrieren, ist ein wesentlicher Grund für den Aufstieg des Unternehmens zu einem der wertvollsten und innovativsten Technologieunternehmen der Welt. Vom Gaming-Pionier zum Vorreiter in KI und autonomem Fahren hat Nvidia gezeigt, dass es in der Lage ist, an der Spitze technologischer Revolutionen zu stehen und diese aktiv mitzugestalten. Mit fortlaufenden Innovationen und einer klaren Vision für die Zukunft bleibt Nvidia ein Schlüsselfaktor in der Entwicklung der digitalen Welt. Die Wachstumsraten in der aktuellen Bilanz sprechen für sich, die weiter hohen Erwartungen der Börse aber auch. Kam es hier zu einer Enttäuschung nach dem Quartalsbericht?

Wir analysieren das Zahlenwerk und natürlich auch wieder den Chart mit dem Freestoxx-Tool für Sie!

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.