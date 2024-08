Schon verrückt teilweise die Bewertungen im Spezialwertebereich. So wird die Aktie der Mittelstands-Holding KAP derzeit zu Kursen um 10 Euro gehandelt. Ein Niveau, was es zuletzt 1995 und dann noch einmal im Oktober 2002 gab. Beides mal übrigens der Wendepunkt für eine scharfe Aufwärtsbewegung. Keine Frage: Das Portfolio der heutigen KAP hat bis auf den ... The post KAP: Auf dem richtigen Weg appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...