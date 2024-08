© Foto: Foto: Arne Dedert/dpa



Der deutsche Leitindex schüttelt die Enttäuschung über den Ausblick von Chip-Riese Nvidia ab und knackt einen neuen Rekord.Der deutsche Leitindex DAX hat am Donnerstagvormittag ein neues Rekordhoch von 18.936 Punkten erreicht und damit seine bisherige Bestmarke übertroffen. Im Tagesvergleich liegt der Index am Mittag 130 Punkte bzw. 0,7 Prozent im Plus. Dieser Anstieg kommt trotz der enttäuschenden Marktreaktion auf die jüngsten Quartalszahlen von Chipproduzent Nvidia, die das allgemeine Marktumfeld zunächst belasteten. Seit Jahresanfang hat der DAX bereits 13 Prozent zugelegt. Nachdem der DAX Anfang August binnen drei Tagen um bis zu acht Prozent eingebrochen war, hat er sich erstaunlich …